Equity Protect MT4

账户净值保护工具是一款必备的实用工具，旨在保护您的账户净值不受到意外的损失。

这款工具专为使用自动交易程序的交易员设计。当您的账户同时运行多个自动交易程序时，尤其是在晚上睡觉时，如果发生黑天鹅事件或交易程序故障，您可能会遭受意想不到的损失。这款工具将有效帮助您避免这些问题。

它的设置非常简单，只需输入您希望保护的金额即可。我们建议根据当前账户净值进行合理的设置。完成设置后，点击确定进入程序界面，并点击运行。您将看到右侧的表情变成笑脸，表示程序已正确运行。

在程序运行的过程中，当账户净值低于设定的保护值时，所有图表将立即关闭，这意味着交易程序也将停止运行。同时，所有订单将被删除，您的账户将不再面临任何风险。


Equity Protect free MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115514

Equity Protect free MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115529


专业版提供了更加丰富实用的功能：

1、一键还原之前关闭的程序，品种、周期、参数完全一致。

2、提醒功能，当发生保护动作时，会提醒到您的手机。

3、手动关闭所有图表

4、手动清仓

5、手动保存当前所有图表

6、按亏损百分比平仓

7、按亏损额平仓

8、按盈利百分比平仓

9、按盈利额平仓

10、每天定时平仓

11、按设定日期平仓

Equity Protect Pro MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115527

Equity Protect Pro MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115530


筛选:
Dmitry Kozhaev
166
Dmitry Kozhaev 2025.12.08 17:35 
 

用户没有留下任何评级信息

Shi Jie He
5691
来自开发人员的回复 Shi Jie He 2025.12.09 01:24
Здравствуйте! Этот инструмент служит второй линией защиты вашего счёта. Установите ожидаемое значение стоп-лосса, и когда чистая стоимость счёта опустится ниже вашего ожидания, сработает защита, предотвращая дальнейшие потери.
patrickdrew
2857
patrickdrew 2025.02.20 15:29 
 

用户没有留下任何评级信息

