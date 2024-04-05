Equity Protect MT4

Lo strumento di protezione del valore netto dell'account è uno strumento indispensabile progettato per proteggere il valore netto del tuo account. Quando il tuo account esegue contemporaneamente più programmi di trading automatico, specialmente durante il sonno notturno, potresti subire perdite impreviste in caso di evento "cigno nero" o malfunzionamento dei programmi di trading. Questo strumento ti aiuterà efficacemente a evitare tali problemi.

La sua configurazione è molto semplice, basta inserire l'importo che desideri proteggere. Ti consigliamo di impostare una configurazione ragionevole in base al valore netto corrente del tuo account. Una volta completata la configurazione, fai clic su "OK" per accedere all'interfaccia del programma, quindi fai clic su "Esegui". Noterai che la faccina a destra si trasformerà in un sorriso, indicando che il programma è in esecuzione correttamente.

Quando il valore netto del tuo account scende al di sottodella soglia di protezione impostata, tutti i grafici si chiuderanno immediatamente, il che significa che il programma di trading si fermerà anche. Allo stesso tempo, tutti gli ordini verranno eliminati e il tuo account non sarà più esposto a nessun rischio.


Equity Protect free MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115514

Equity Protect free MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115529


La versione professionale offre funzionalità ancora più utili:

1. Ripristino con un clic dei programmi precedentemente chiusi, con gli stessi strumenti, periodi e parametri.

2. Funzione di avviso che ti notifica sul tuo telefono quando vengono adottate misure di protezione.

3. Chiusura manuale di tutti i grafici.

4. Liquidazione manuale di tutte le posizioni.

5. Salvataggio manuale di tutti i grafici attuali.


Equity Protect Pro MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115527

Equity Protect Pro MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115530



Filtro:
Dmitry Kozhaev
166
Dmitry Kozhaev 2025.12.08 17:35 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Shi Jie He
5691
Risposta dello sviluppatore Shi Jie He 2025.12.09 01:24
Здравствуйте! Этот инструмент служит второй линией защиты вашего счёта. Установите ожидаемое значение стоп-лосса, и когда чистая стоимость счёта опустится ниже вашего ожидания, сработает защита, предотвращая дальнейшие потери.
patrickdrew
2857
patrickdrew 2025.02.20 15:29 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rispondi alla recensione