Equity Protect MT4

Lo strumento di protezione del valore netto dell'account è uno strumento indispensabile progettato per proteggere il valore netto del tuo account. Quando il tuo account esegue contemporaneamente più programmi di trading automatico, specialmente durante il sonno notturno, potresti subire perdite impreviste in caso di evento "cigno nero" o malfunzionamento dei programmi di trading. Questo strumento ti aiuterà efficacemente a evitare tali problemi.
La sua configurazione è molto semplice, basta inserire l'importo che desideri proteggere. Ti consigliamo di impostare una configurazione ragionevole in base al valore netto corrente del tuo account. Una volta completata la configurazione, fai clic su "OK" per accedere all'interfaccia del programma, quindi fai clic su "Esegui". Noterai che la faccina a destra si trasformerà in un sorriso, indicando che il programma è in esecuzione correttamente.
Quando il valore netto del tuo account scende al di sottodella soglia di protezione impostata, tutti i grafici si chiuderanno immediatamente, il che significa che il programma di trading si fermerà anche. Allo stesso tempo, tutti gli ordini verranno eliminati e il tuo account non sarà più esposto a nessun rischio.
Equity Protect free MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115514
Equity Protect free MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115529
La versione professionale offre funzionalità ancora più utili:
1. Ripristino con un clic dei programmi precedentemente chiusi, con gli stessi strumenti, periodi e parametri.
2. Funzione di avviso che ti notifica sul tuo telefono quando vengono adottate misure di protezione.
3. Chiusura manuale di tutti i grafici.
4. Liquidazione manuale di tutte le posizioni.
5. Salvataggio manuale di tutti i grafici attuali.
Equity Protect Pro MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115527
Equity Protect Pro MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115530
