Chart Sync Manager MT4

Başlamak çok kolay! EA'yı herhangi bir grafiğe takın ve paneli göstermek veya gizlemek için "P" tuşuna basın; böylece anında kontrol elde edersiniz. Bir nesneyi bir kez çizin ✏️ ve tüm grafiklerinizde otomatik olarak senkronize olur.

grafikler 🔄. Renkler 🎨, arka plan ve ızgara gibi grafik özelliklerini tek bir tıklamayla kopyalayarak her grafiğin tutarlı olmasını sağlayın. Nesneler, görüntülediğiniz sembole göre gizlenir veya gösterilir, böylece

Çalışma alanınız düzenli kalır. Grafikleri zaman dilimine göre kısayollarla açıp kapatın ve spread, geri sayım ve mum kapanış saati gibi önemli bilgileri doğrudan grafiğinizde görün. Basit, hızlı ve kullanıcı dostu - Grafik

Senkronizasyon Yöneticisi grafik yönetimini zahmetsiz hale getirir!