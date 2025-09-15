Risk to R Ratio Manager MT5

Risk/Ödül Oranı Yöneticisi aracı, verimli ve bilinçli karar alma için sezgisel bir panel sunan kapsamlı bir görsel işlem emirleri ve pozisyon büyüklüğü (lot) hesaplayıcısıdır. Döviz çiftleri, endeksler, metaller, emtialar ve kripto paralar dahil olmak üzere çeşitli sembollerle sorunsuz bir şekilde çalışan çok yönlü bir araçtır.

Risk-Ödül Oranı Yöneticisi Aracı, görsel araçlar, otomatik hesaplamalar ve özelleştirme seçenekleri sunarak işlem sürecini kolaylaştırır ve yatırımcılara etkili risk yönetimi ve stratejik karar alma için kapsamlı bir çözüm sunar.

Risk Ödül Oranı Yöneticisi   Kurulum ve Giriş Kılavuzu

EA hakkında bildirim almak istiyorsanız URL ekleyin (   http://www.betasoft.dev ) MT4/MT5 terminali (ekran görüntüsüne bakın).

MT4 Sürümü https://www.mql5.com/tr/market/product/110797

MT5 Sürümü https://www.mql5.com/tr/market/product/110798

Başlıca Özellikler:

  • Sezgisel Panel:   Araç, tüm deneyim seviyelerindeki kullanıcılar için işlem sürecini basitleştiren, kullanıcı dostu ve sezgisel bir panel sunar.
  • Semboller Arası Çok Yönlülük:   Döviz çiftleri, endeksler, metaller, emtialar ve kripto paralar dahil olmak üzere çok çeşitli sembollerle kusursuz bir şekilde çalışır ve işlem seçeneklerinde çok yönlülük sunar.
  • Verimli Sipariş Verme:   Daha kolay, daha hızlı ve daha sezgisel emir vermeyi kolaylaştırır, işlem yürütme sürecini kolaylaştırır.
  • Görsel Giriş ve Çıkış Noktaları:   Yatırımcıların işlem giriş ve çıkış noktalarını doğrudan grafikler üzerinde görsel olarak işaretlemelerine olanak tanır, karar alma sürecinde kesinliği ve netliği artırır.
  • Kapsamlı Risk Yönetimi:   Her işlem için risk-ödül oranını hesaplayarak riski etkin bir şekilde yönetir ve yatırımcıların hesap para birimindeki potansiyel kâr ve olası zarar hakkında bilinçli kararlar almasını sağlar.
  • Otomatik Hesaplamalar:   Pozisyon büyüklüğü, risk-ödül oranı ve hesap para birimi cinsinden potansiyel kayıp/kar için gerekli tüm hesaplamaları yaparak yatırımcıların değerli zaman ve emeklerinden tasarruf etmelerini sağlar.
  • Lot Büyüklüğü Hesaplayıcısı:   Kullanıcıların tek bir işlemde riske atılabilecek maksimum sermaye yüzdesini belirlemelerine olanak tanıyan bir lot büyüklüğü hesaplayıcısı işlevi görür. Araç, belirtilen riske göre lot büyüklüğünü otomatik olarak hesaplar.
  • Esnek Kar Alma Oranları:   1:2, 1:3, 1:4 veya özel oranlar gibi seçenekler de dahil olmak üzere, stop-loss'a dayalı kar alma oranlarını seçmede esneklik sunar ve aracı bireysel işlem tercihlerine göre uyarlar.
  • Çizgilerin Görsel Temsili:   Grafikteki çizgilerin, zarar durdurma ve kar alma çizgileri dahil olmak üzere net bir görsel temsilini sağlayarak, işlem kurulumunun genel görselleştirmesini geliştirir.
  • Zaman Kazandıran İşlevsellik:   Manuel hesaplamalara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak, yatırımcıların karmaşık matematiksel hesaplamalar yerine karar alma ve strateji yürütmeye daha fazla odaklanmasını sağlar.
  • Kişiselleştirilmiş Görsel Ayarlar:   Kullanıcıların emir, zarar durdurma ve kâr alma hatlarının renklerini ve stillerini özelleştirmelerine olanak tanır, görsel netliği artırır ve aracı kişisel tercihlere göre özelleştirmelerini sağlar. Ayrıca panel, daha fazla özelleştirme için hem açık hem de koyu modlar sunar.
  • Bilgi Etiketi:   Seçilen sembol hakkında minimum lot, maksimum lot, spread vb. gibi temel bilgileri görüntüler ve bilinçli karar alma için ek bağlam sağlar.

Genel Girişler:

  • Risk Yüzdesi:   Tek bir işlem için kabul edilebilir riski belirleyin. Araç, lot büyüklüğünü bu yüzdeye göre hesaplar.
  • Arsa Büyüklüğü:   İşlem için lot boyutunu ayarlayın, araç belirtilen lot boyutuna göre riski hesaplar.
  • Oran:   Stop-loss'a göre kar alma oranını seçin (örneğin, 1:2, 1:3, 1:4 veya özel).
  • Satırları Göster/Gizle:   Grafikteki zarar durdurma ve kar alma çizgileri dahil çizgilerin görünürlüğünü değiştirin.
  • Zarar Durdurma/Kâr Alma:   Stop-loss ve take-profit seviyelerini pip cinsinden belirleyin.
  • Sipariş Butonu:   Siparişi açmak için basın.
  • Bilgi Etiketi:   Minimum lot, maksimum lot, spread vb. gibi sembol hakkında bilgi görüntüler.
  • Hesaplama Şuna Göre Yapılır:   Riskin hesap bakiyesine mi yoksa hesap öz sermayesine mi göre hesaplanacağını seçin.
  • Çizgi Renkleri ve Stili:   Görsel netlik için emir, zarar durdurma ve kar alma çizgilerinin rengini ve stilini özelleştirin.

