Chart Sync Manager MT5

Tek grafik. Tam kontrol.
Her grafikteki nesneleri, renkleri ve ayarları ayrı ayrı yönetmek için zaman kaybetmeyi bırakın. Grafik Senkronizasyon Yöneticisi ile şunları yapabilirsiniz: tüm MetaTrader grafiklerinizi senkronize edin, kopyalayın ve kontrol edin anında—sadece bir panel ve birkaç kısayol kullanarak.
Bir kez çizin, her yerde güncelleyin. Grafikleri tek bir tıklamayla açıp kapatın. Çalışma alanınızı temiz tutun. sembol tabanlı nesne yönetimi . Ve önemli ayrıntıları asla kaçırmayın spread gösterimi, geri sayım sayaçları ve mum kapanış uyarıları.
👉 Zamandan tasarruf edin, hataları azaltın ve daha akıllıca ticaret yapın.
Chart Sync Manager Kurulum ve Giriş Kılavuzu
Başlıca Özellikler:
- Tüm grafiklerdeki grafik özelliklerini (renkler, arka plan, ızgara, şablon ayarları, vb.) klonlayın.
- Tüm çizim nesnelerini grafikler arasında anında senkronize edin.
- Nesne bilgilerini (fiyat seviyeleri veya puanlar gibi) gösterin veya gizleyin.
- Kısayolları kullanarak grafik nesnelerini silin, seçin veya kopyalayın.
- Zaman dilimlerini kolayca değiştirin, grafikleri açın/kapatın ve ölçeklendirin.
- Nesnelerin yalnızca sembol grafikleri etkin olduğunda gösterilmesi için sembol tabanlı görünürlüğü etkinleştirin.
Nasıl çalışır:
Başlamak çok kolay! EA'yı herhangi bir grafiğe takın ve paneli göstermek veya gizlemek için "P" tuşuna basın; böylece anında kontrol elde edersiniz. Bir nesneyi bir kez çizin ✏️ ve tüm grafiklerinizde otomatik olarak senkronize olur.
grafikler 🔄. Renkler 🎨, arka plan ve ızgara gibi grafik özelliklerini tek bir tıklamayla kopyalayarak her grafiğin tutarlı olmasını sağlayın. Nesneler, görüntülediğiniz sembole göre gizlenir veya gösterilir, böylece
Çalışma alanınız düzenli kalır. Grafikleri zaman dilimine göre kısayollarla açıp kapatın ve spread, geri sayım ve mum kapanış saati gibi önemli bilgileri doğrudan grafiğinizde görün. Basit, hızlı ve kullanıcı dostu - Grafik
Senkronizasyon Yöneticisi grafik yönetimini zahmetsiz hale getirir!
Araç hakkında ne düşündüğünüzü duymayı çok isteriz! 😊 Lütfen geri bildirimlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin ve görmek istediğiniz herhangi bir iyileştirme varsa bize bildirin.
