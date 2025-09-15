Risk to R Ratio Manager

L'outil Risk/Reward Ratio Manager est un outil complet de visualisation des ordres de trading et de calcul de la taille des positions (lots). Il offre un panneau intuitif pour une prise de décision efficace et éclairée. Polyvalent, il fonctionne parfaitement avec divers symboles, notamment les paires de devises, les indices, les métaux, les matières premières et les cryptomonnaies.

L'outil Risk to Reward Ratio Manager rationalise le processus de trading en offrant des outils visuels, des calculs automatisés et des options de personnalisation, offrant aux traders une solution complète pour une gestion efficace des risques et une prise de décision stratégique.

Gestionnaire du ratio risque/récompense   Guide d'installation et d'entrées

si vous souhaitez recevoir des notifications sur l'URL d'ajout EA (   http://www.betasoft.dev ) Terminal MT4/MT5 (voir capture d'écran).

Version MT4 https://www.mql5.com/en/market/product/110797

Version MT5 https://www.mql5.com/en/market/product/110798

Caractéristiques principales :

  • Panneau intuitif :   L'outil fournit un panneau convivial et intuitif, simplifiant le processus de trading pour les utilisateurs de tous niveaux d'expérience.
  • Polyvalence des symboles :   Fonctionne de manière transparente avec une large gamme de symboles, y compris les paires de devises, les indices, les métaux, les matières premières et les crypto-monnaies, offrant une polyvalence dans les choix de trading.
  • Passation de commande efficace :   Facilite le placement d'ordres plus facilement, plus rapidement et plus intuitivement, rationalisant ainsi le processus d'exécution des transactions.
  • Points d'entrée et de sortie visuels :   Permet aux traders de marquer visuellement les points d'entrée et de sortie des transactions directement sur les graphiques, améliorant ainsi la précision et la clarté de la prise de décision.
  • Gestion globale des risques :   Gère efficacement les risques en calculant le ratio risque/récompense pour chaque transaction, permettant aux traders de prendre des décisions éclairées sur les bénéfices potentiels et les pertes possibles dans la devise du compte.
  • Calculs automatisés :   Effectue tous les calculs nécessaires concernant la taille de la position, le rapport risque/récompense et la perte/profit potentiel dans la devise du compte, permettant ainsi aux traders d'économiser un temps et des efforts précieux.
  • Calculateur de taille de lot :   Fonctionne comme un calculateur de taille de lot, permettant aux utilisateurs de définir le pourcentage maximal de capital pouvant être risqué sur une transaction. L'outil calcule automatiquement la taille du lot en fonction du risque spécifié.
  • Ratios de prise de bénéfices flexibles :   Offre une flexibilité dans le choix des ratios de prise de bénéfices en fonction du stop-loss, y compris des options telles que 1:2, 1:3, 1:4 ou des ratios personnalisés, adaptant l'outil aux préférences de trading individuelles.
  • Représentation visuelle des lignes :   Fournit une représentation visuelle claire des lignes sur le graphique, y compris les lignes stop-loss et take-profit, améliorant la visualisation globale de la configuration de la transaction.
  • Fonctionnalité de gain de temps :   Élimine le besoin de calculs manuels, permettant aux traders de se concentrer davantage sur la prise de décision et l'exécution de la stratégie plutôt que sur des calculs mathématiques complexes.
  • Paramètres visuels personnalisés :   Permet aux utilisateurs de personnaliser les couleurs et les styles des lignes d'ordre, de stop-loss et de take-profit, améliorant ainsi la clarté visuelle et adaptant l'outil à leurs préférences. De plus, le panneau propose des modes clair et sombre pour une personnalisation plus poussée.
  • Étiquette d'information :   Affiche des informations essentielles sur le symbole sélectionné, telles que le lot minimum, le lot maximum, le spread, etc., fournissant un contexte supplémentaire pour une prise de décision éclairée.

Entrées générales :

  • Pourcentage de risque :   Définissez un risque acceptable pour une transaction unique. L'outil calcule la taille du lot en fonction de ce pourcentage.
  • Taille du lot:   Ajustez la taille du lot pour la transaction, l'outil calculant le risque en fonction de la taille du lot spécifiée.
  • Rapport:   Choisissez le ratio de prise de bénéfices en fonction du stop-loss (par exemple, 1:2, 1:3, 1:4 ou personnalisé).
  • Afficher/Masquer les lignes :   Basculez la visibilité des lignes sur le graphique, y compris les lignes stop-loss et take-profit.
  • Stoploss/Take Profit :   Définissez les niveaux de stop-loss et de take-profit en pips.
  • Bouton de commande :   Appuyez pour ouvrir la commande.
  • Étiquette d'information :   Affiche des informations sur le symbole, telles que le lot minimum, le lot maximum, le spread, etc.
  • Calculer en fonction de :   Choisissez de calculer le risque en fonction du solde du compte ou de la valeur nette du compte.
  • Couleurs et style des lignes :   Personnalisez la couleur et le style des lignes d'ordre, de stop-loss et de take-profit pour plus de clarté visuelle.

Nous aimerions savoir ce que vous pensez de l'outil ! 😊 N'hésitez pas à partager vos commentaires et à nous faire savoir s'il y a des améliorations que vous aimeriez voir.

S'il te plaît   contactez-moi   pour toute question ou assistance ici.

#tags Risque /Récompense, Risque/Récompense, Gestion des risques, Ratio Risque/Récompense, Ratio Risque/Récompense, Trading Ordres visuels Lignes visuelles Lignes Indicateur visuel Forex MT5 MT4 Raccourci clavier Thèmes graphiques



Produits recommandés
Draw Agent
Omar Alkassar
Utilitaires
Draw Agent est conçu comme un moyen magnifique et innovant de créer et de gérer toutes vos analyses de graphiques, gribouillis, notes et plus encore. Cet outil fournit une méthode de dessin à main levée, pour traiter l'espace du graphique comme un tableau noir et dessiner à la main. Cet outil de dessin à main levée vous permet de dessiner sur des graphiques MT4/MT5, afin de marquer ou de mettre en évidence des événements sur le graphique. C'est un outil utile si vous aimez   dessiner des vagues
MT4 To Telegram Signal Pro
Emmanuel Chukwudi Offor
Utilitaires
MT4 To Telegram Signal Pro MT4 To Telegram Signal Pro allows you to broadcast your trades to a Telegram Channel or Group. Can be used to build, support and expand your own network of traders. A Group can have 200.000 members, A Channel can have an unlimited number of subscribers. The messages are send to Telegram in HTML5 format, which is the preferred language. Ability to broadcast newly opened trades, trades that were closed, and sending out status reports on set intervals. This EA also has
Chart in Chart
Mikhail Mitin
Utilitaires
You can: observe the price chart inside the chart of a different price evaluate correlation and relationships observe the difference in charts in the form of a histogram Opportunities: "Auto" mode - auto-adjust the chart for another chart "multiplier" - you can multiply the chart by any number shift up / down the chart by value shift the chart to the left "invert" - mirror flip of the chart Important: only charts added to MarketWatch are used Version for MetaTrader 5 -  https://www.mql5.com/e
WPR with 2 Moving Averages mw
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « WPR et 2 moyennes mobiles » pour MT4, sans refonte. - WPR est l'un des meilleurs oscillateurs pour le scalping. - L'indicateur « WPR et 2 moyennes mobiles » vous permet de visualiser les moyennes mobiles rapides et lentes de l'oscillateur WPR. - L'indicateur permet de visualiser les corrections de prix très tôt. - Il est très facile à configurer via les paramètres et peut être utilisé sur n'importe quelle unité de temps. - Les conditions d'entrée à l'achat et à la ven
Pulse Dashboard
Artem Filippov
Utilitaires
This indicator allows you to monitor the vitals of your account and notifies of some events, in accordance with user settings. Keep your finger on the pulse of trading. Control elements Main panel of the indicator shows the following values: chart symbol, bid/ask prices, spread, free margin, equity, total number of orders and total profit/loss. There are also two buttons: "Alarm" and "Mute". "Alarm" button starts up a timer, which will notify user in a period of time, defined in the settings. I
FREE
Revenge Trading Protector
Konstantinos Kalaitzidis
5 (1)
Utilitaires
Revenge Trading Protector est un outil simple mais efficace pour les traders qui peuvent être victimes de vengeance commerciale. Étant moi-même un day-trader, je comprends l’aspect psychologique du vengeance trading et le désir de couvrir les pertes. J'ai donc développé cet outil (que j'utilise moi-même) pour être sûr à 100% de pouvoir rester patient après une perte et ne pas prendre de décisions de trading irrationnelles. Lorsque vous subissez une perte, Revenge Trading Protector EA vous emp
TSInfoKit
Salvatore Labriola
Utilitaires
This Utility is a test for creating objects on the graph . Drag it on any graph and follow the instructions! Any questions about work program send me mail : info@tradingsolution.it In future I will add more information with new version for now it provides account information: AccountNumber AccountName AccountCurrency AccountCompany Server Account Leverage Stop Out level Balance Equity Margin Free Margin
Horizontal Re Semi Auto Recovery Zone
Sirinya Pakkaman
Utilitaires
Details of each condition Type 1. Set no use Hedging Martingale, to open the order by yourself only through the push button. TP and SL follow setting. Set Setting_Hedging =false;     Use_HLine =false;      Set Setting_TrailingStop =false; if not use. Type 2. Semi Auto Recovery Zone You have to open the order by yourself only through the push button. If in the wrong direction and Set true on Hedging Martingale, EA will fix the order with the zone system by use Hedging Martingale Set Se
Trade History Exporter Pro
Florian Riedrich
Utilitaires
Every trader is watching over his account over and over.... trying to anlayse every system he or she has. With this tool you are able to  export your complete history of every account export withdrawls / deposits / rebates to a separate file export account status with balance / equity / current drawdown recalculate micro to standard lots / profits ...  export decimal by "." or ","  combine a series of Magic Numbers to one unique Magic Number   filter to ignore OrderComments.
MT4 Reinvented
Francis Bouchard
Utilitaires
Welcome guys !  I offer to you this MT4 project I've been working on for the last 2 years ( roughly over 900h of work.. ).  This is a complete tool that will change the way you see MT4, because I almost recoded it entirely ! It will provides you a solid base for risk management, order positionning, hedging, account preservation and journaling. I wanted an all-in-one panel that covers both scalping and swing trading and that suits every type of trader.       Main goal was : NO INPUTS. Never
Macd MT4 Send Telegram
Van Hoi Ha
Utilitaires
I have finished robot sending images to telegram according to Macd signal. When there is a Main signal of candle 1 > 0 and candle 2 < 0 . there will be 1 image sent to telegram. The red line in the picture means that the robot will send the picture to telegram to let you know I personally used the hammer candle system to follow the market with over 30 products, you can refer to the links below https://t.me/New_Hammer_Group There are 3 simple steps to use right away: 1: create telegram channel,
Chart Price Alerts EA MT4
Crusader Network S.R.L.
Utilitaires
Price Alert EA for MT4 – Customizable Alert System with Intuitive Chart Interface The CFN  Price Alerts EA is a powerful yet easy-to-use Expert Advisor designed for traders who want full control over price level alerts directly from their MT4 charts. No need to manually set alerts through MT4’s native system – this EA gives you an on-chart interface to quickly set, view, and remove price alerts with flexibility. Key Features: Set unlimited price alerts directly on your chart. Visual display
FREE
Risk Mgmt MT4
Chao Chen Li
Utilitaires
Introduction This product is a risk control system in the entire series of Meida Quantitative products.。 This risk control can achieve risk control in various aspects such as mobile phone order listing, expert bugs, net worth, profit and loss, number of hands, odd number, price, time, discipline, etc Flexible implementation of specific risk control functions for combinations such as magic number groups, currency groups, and order annotation groups。 The screen displays which risk control function
Super Hedge Modus
Antonis Michos
Experts
VERY IMPORTANT: Before you purchase-test this EA : DOWNLOAD history of pair in 1M Use spread below 30 point. You must have a HEDGE BROKER that allows more than 300 orders at the same time in one account.(contact me if you do not know any .) Super Hedge Modus Multipair function => If you run more than 1 pair in same account and you DO NOT CHANGE the magic numbers, the EA will manage all trades as one pair! Of course if you set different magic numbers the pairs will trade separately. About S
IndiSig by Buffer for MT4
Tuan Nghia Phan
Utilitaires
IndiSig by Buffer Detect Signals from a Custom Indicator by Buffer & Send notifications to Telegram Channel or Open orders * Buy/Sell Buffer: You may get this info on MT4/5 Data Window (CTRL + D) * MT5 version: Add the indicator first, then the EA * MT4 version: Only works properly with default settings of the indicator Join https://t.me/fxassistant_vn for more useful EAs!
FREE
FiboZag
Andriy Sydoruk
Indicateurs
Indicator FiboZag - transfer the indicator to the chart and the Fibonacci levels will be built automatically on the last ZigZag turn. The main advantage lies in the correct construction of Fibonacci levels and markup of price levels. Simple, visual and effective use. The indicator is not redrawn and does not lag. Works on all currency pairs and on all timeframes.
Dashboard Super Currency Strength
Wang Yu
Utilitaires
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feature to add on the base version. Dashboard Super Currency Strength is an intuitive, and handy graphic tool to help you to: Have 28 pairs under control with one dashboard. Monitor price movement, identify possible trend based on currency strength gap of two currency on 3 timeframe. Provide trading signals based on the CSM (currency Strength Meter) selected. Manage order automatically onc
KFX Dashboard EA
Peter Kariuki Thande
Utilitaires
** Automatically Adds to your existing trades that you open ** KFX Dashboard EA monitors Price Action using Candle Direction + Moving Average on Multiple currency pairs (selected by you) and on Multiple Timeframes (selected by you). The dashboard also reveals Currency Strength of pairs based on your Moving Average selection. KFX Dashboard EA option to set Stop Loss(SL) and Take Profit(TP) based on your selected Timeframe and ATR / Points settings. Trailing stop by ATR / Points also available (s
Iq Option Mt4 Trader for IQOBOX
Mehmet Ozhan Hastaoglu
Utilitaires
This tool works on MT4. The connection to the IQ option box program is established. With this software, IQ Optiona opens orders in selected time periods. The IQ option box program is required. First, the connection to the IQ option box is established. Then you can trade by sending a trading order by adding MT4. IQ O BOX Free Connection Software Download Link. https://drive.google.com/open?id=1xW6ynCwtdbGL4_GFzXU7penZAvTwYaWP
Mirror controller
Eugenio Bravetti
2 (1)
Utilitaires
The new version of  MirrorSoftware 2021  has been completely rewriten and optimized.  This version requires to be loaded only on a single chart because  it can detect all actions on every symbol and not only the actions of symbol where it is loaded. Even the  graphics and the configuration mode  have been completely redesigned. The MirrorSoftware is composed of two components (all components are required to work):  MirrorController  (free indicator): This component must be loaded into the MASTER
FREE
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Experts
Robot scalpeur pour la période M5. Négocie sur la paire de devises GBPUSD. Ce robot a été spécialement développé par une société de traders professionnels pour le trading de la livre sterling. Le robot ouvre environ 5 à 15 transactions par jour. Il est préférable de négocier avec des courtiers qui ont un faible écart sur GBPUSD jusqu'à 10 pips. Le dépôt minimum recommandé pour commencer est de 500 $ ou plus. Avantages : n'utilise pas de martingale. pas un filet. chaque transaction a un stop lo
Auto double push limited
Yasunao Koyama
Utilitaires
Update:ver1.53 (2023/08/16) ・概要と必要環境 手動発注もしくは他ツール等からの発注に対し、指値発注予約の複製を生成します。こちらは「発注操作の簡易化」に特化したものになります。発注判断となる分析は、資料を漁る、経験則を導く、他の分析ツールやEAを併用する等、利用者ご自身で頑張ってください。なお、ver1.28より、「決済後、自動で再発注する」機能が実装されました。(有償版でのみ有効化できます) ・導入と導入後の操作 導入そのものは簡単です。「自動売買可能なEA」として、適当なチャートにて動作させるだけです。(チャートの対象相場は問いません。このEAは、チャートを見ていません)。あとは、「このEAでのローカルコピー以外の発注」があれば、それに応じて「損失が出た場合に備えての追加取引の予約」という形で、指値発注が自動生成されます。 導入操作上の注意として、「本EAを、複数のチャートで動作」はできません。EAがチャート自体を見ておらず、注文状況だけを見ているため、複数のチャートで動かす意味もありません。また、ターミナルとEAの設定として「自動売買」を許可しない
FREE
Market Data Logger PRO
Baewan Kim
Utilitaires
PRODUCT description: Market Data Logger   PRO  is a utility tool specially created for the sole purpose of logging your Broker's market data to a text file. With this tool, you will be able to record and export metrics from your MT4 Broker such as the "MT4 Market Watch Time", "Bid Price", "Ask Price", "High Price", "Low Price" and various measures of "Spread". This tool may be of interest to traders, data scientists wanting to capture and analyze market data, entrepreneurs, archival purposes,
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicateurs
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Order Selective Delete MT4
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilitaires
The Order Selective Delete is a multi-symbol multi-timeframe script used to delete simultaneously various pending orders.  General Description   The Order Selective Delete   possesses   three operation modes (Intersection,   Union   and All) that control the way   as   three pending order features (symbol, magic   number   and type) are used. The modes, available through the Selection Mode input parameter, relate to the features, available through the “Select by Feature” and “Feature” input pa
FREE
Panel Trading Manual And Auto Trade
Mustain Jiddan Mubarak Zaka
Utilitaires
Panel Trading Reading Custom Indicator for Auto and Manual Trading have Button BUY and SELL , it also has Close All Button and spread to make you easy when trading Manual , for Auto mean Panel Can Reading Custom Indicator what you have , panel also has martyangle with Take profit and Daily target in USD , very usefull , and Best Panel , the indicator must be has arrow buy and sell 
Trade History Exporter
Stefan Ferreira
Utilitaires
Trade History Exporter automatically exports trade history to a CSV (comma separated values) file. Trade History Exporter: - automatically exports trade history every time a trade is closed - allows you to manually force an export by using the "W" key on your keyboard - can use Order Comments as Magic Numbers - useful for instance when using a Trade Copier - calculates the Net Profit per trade
Indexes
Pavel Verveyko
Utilitaires
The stocks that make up the index are one of the drivers of the movement. Analyzing the financial performance of all elements of the index, we can assume further development of the situation. The program (script) displays corporate reports of shares that are part of the index selected in the settings.   "Indexes" cannot be tested in the tester (since there is no way to get information from the Internet). Information is downloaded from the site investing.com: Report Date Earnings per share (E
Just Copier MT4
Agung Imaduddin
5 (4)
Utilitaires
"Just copier" is designed to copy trading without any complicated settings. The copy can be done in one PC. One EA can be set as master (provider) or slave (receiver). The receiver lot can be set to multiple providers lots. Please also check this product at fxina.hostingerapp.com.  Any type of copy is available. MT4 -> MT5 MT4 -> MT4 MT5 -> MT5 MT5 -> MT4 If you want to copy MT4 -> MT5 or MT5 -> MT4, please purchase "Just copier" for MT4 and "Just copier" for MT5 separately. Just Copier can copy
Heaven Assistent Easy Managment EA
Nicolae Stelian Raiu
Utilitaires
Heaven Assistant: Simplify Your MT4 Management Simplify the management of the MetaTrader 4 (MT4) platform with the Heaven Assistant . This Expert Advisor (EA) is a robust tool that allows you to control and customize your trading environment in an efficient and user-friendly manner. Key Features: Multiple Pairs Opening: Quick access to most currency pairs, both major and minor, plus exotic pairs. The ability to open indices, metals, and cryptocurrencies with a single click. Template Change: Easi
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.44 (187)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitaires
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (414)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilitaires
Grid Manual est un panneau de trading permettant de travailler avec une grille d'ordres. L'utilitaire est universel, possède des paramètres flexibles et une interface intuitive. Il fonctionne avec une grille d'ordres non seulement dans le sens des pertes, mais aussi dans le sens de l'augmentation des profits. Le commerçant n'a pas besoin de créer et de maintenir une grille d'ordres, l'utilitaire le fera. Il suffit d'ouvrir une commande et "Grid Manual" créera automatiquement une grille de comman
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copie Chat MT4) n’est pas seulement un simple copieur de trades local ; c’est un cadre complet de gestion des risques et d’exécution conçu pour les défis actuels du trading. Des challenges de prop firms à la gestion de comptes personnels, il s’adapte à chaque situation grâce à une combinaison d’exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de traitement avancé des opérations. Le copieur fonctionne en mode Master (émetteur) et en mode Sl
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (88)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitaires
Négociez automatiquement les zones de support et de résistance ou d'offre et de demande une fois que vous avez identifié les zones clés à partir desquelles vous souhaitez négocier. Cet EA vous permet de dessiner des zones d'achat et de vente en un seul clic, puis de les placer exactement là où vous vous attendez à ce que le prix change. L'EA surveille ensuite ces zones et effectuera automatiquement des transactions en fonction de l'action des prix que vous spécifiez pour les zones. Une fois la
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.54 (13)
Utilitaires
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris privé et restreint) directement sur votre MT4.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur tout en offrant de nombreuses fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer et surveiller les transactions. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et visuellement attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Ver
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitaires
Custom Alerts AIO : Surveillez tous les marchés à la fois — sans aucune configuration Présentation Custom Alerts AIO est une solution de surveillance du marché prête à l’emploi, sans configuration nécessaire. Tous les indicateurs requis — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sont directement intégrés. Aucun graphique n’est affiché, ce qui rend cet outil idéal pour la génération d’alertes en temps réel. Il prend en charge toutes les classes d’actifs proposées par votre courtie
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitaires
Aide à la moyenne - Ce type d'instrument d'aide au trading vous aidera à faire la moyenne de vos positions auparavant non rentables en utilisant deux techniques : moyenne standard couverture avec ouverture ultérieure de positions en fonction de la tendance Cet utilitaire permet   de trier simultanément plusieurs positions ouvertes dans des directions différentes, à l'achat comme à la vente. Par exemple, vous avez ouvert une position à la vente et une autre à l'achat, mais elles sont toutes deux
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Utilitaires
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilitaires
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Utilitaires
Take your trading to the next level with DFGX - our second generation Dynamic Fibonacci Grid. This new, powerful and easy to use application is specially designed and optimized for contrarian intraday trading, scalping and news trading on the Forex market. This system is the ideal solution for active professional traders and scalpers who are looking for innovative ways to optimize their strategy. The system also provides excellent opportunity for new traders who want to learn to trade in a syste
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitaires
Trade Manager pour vous aider à entrer et sortir rapidement des transactions tout en calculant automatiquement votre risque. Y compris des fonctionnalités pour vous aider à éviter le sur-trading, le trading de vengeance et le trading émotionnel. Les transactions peuvent être gérées automatiquement et les mesures de performances du compte peuvent être visualisées dans un graphique. Ces fonctionnalités rendent ce panneau idéal pour tous les traders manuels et contribuent à améliorer la plateforme
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilitaires
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Auto Trade Copier
Vu Trung Kien
4.76 (84)
Utilitaires
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT4 accounts only. For MT5 accounts, you must use Auto Trade Copier for MT5 . Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fre
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.75 (20)
Utilitaires
Outil multifonctionnel : plus de 65 fonctions, dont : calcul de lot, price action, facteur R/R, gestionnaire des trades, zones d'offre et de demande Version de démonstration   |   Manuel de l'Utilisateur   |    MT5 L'utilitaire ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie : vous pouvez télécharger la   version de démonstration ICI   pour tester le produit. Contactez-moi pour toutes questions / idées d'amélioration / en cas de bug trouvé Simplifiez, accélérez et automatisez votre processus de
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilitaires
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Alert Signal Trading MT4
Trinh Dat
Utilitaires
The product is used to trade base on any Alert signal in MT4 Easy to setup, simple format with custom keyword All option to management orders as trailing stop, breakeen, partial close, time filter, news filter ... Option to auto open grid orders How to setup and guide: Let read all details about setup and download indicator for auto get Alert Signal   here Do not buy if you even can not install demo EA to your VPS ( some VPS block download EA from mql5 market) We always bring customers high qua
Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro MT4
Eda Kaya
Utilitaires
Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MetaTrader 4 The Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MetaTrader 4 is a purpose-built solution featuring professional-grade functionality for prop-firm traders on the MetaTrader 4 platform. This tool grants Forex traders fine-tuned control over risk and position sizing, promoting capital preservation and consistent profitability. The Prop Account Protector Expert Advisor, engineered for multi-symbol use with modular design, enables comprehen
Advanced NotifyMe
Denis Zyatkevich
Utilitaires
Overview The Expert Advisor allows you to receive notifications to the mobile phone (or tablet PC), mailbox or play the sound alert when some events occured: opening or closing position, placing or deleting pending order; changing open price, stop loss or take profit; the account balance, equity, margin level, free margin or drawdown has reached the user specified level. You can specify a notification interval, notification text template and audio file for sound alerts. Expert Advisor saves the
Advanced NotifyMe Large
Denis Zyatkevich
5 (1)
Utilitaires
This is Advanced NotifyMe version with large interface. Overview The Expert Advisor allows you to receive notifications to the mobile phone (or tablet PC), mailbox or play the sound alert when some events occured: opening or closing position, placing or deleting pending order; changing open price, stop loss or take profit; the account balance, equity, margin level, free margin or drawdown has reached the user specified level. You can specify a notification interval, notification text template an
Mentfx Mmanage
Anton Jere Calmes
5 (15)
Utilitaires
The added video will show you the full functionality, effectiveness, and simplicity of this trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool c
Ultimate Partial Profit EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.67 (3)
Utilitaires
This EA Utility delivers a robust solution for managing an unlimited array of open orders, both manual and automated. It enables customizable partial profit levels utilizing metrics such as pips, ratios, ATR (Average True Range), and profit amounts for precise trade management. The utility features an advanced on-screen display, offering clear visualization of all orders and their profit levels to enhance strategic decision-making and control. To evaluate its performance and interface, the EA s
EasyInsight MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Utilitaires
EASY Insight – Le trading intelligent commence ici Présentation Et si vous pouviez analyser l’ensemble du marché – Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions – en quelques secondes, sans avoir à passer manuellement d’un graphique à l’autre ? EASY Insight est votre outil d’exportation prêt pour l’IA qui transforme les données des indicateurs en informations de trading exploitables. Conçu pour les traders qui ne veulent plus perdre de temps à deviner ou à gérer une surcharge visuelle, il offre u
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitaires
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Tradex no slippage
Stefano Frisetti
5 (1)
Utilitaires
TRADEX ai Imaginez pouvoir éviter le coût du glissement sur chaque TRANSACTION ! Il s’agit d’un coût inévitable qui s’applique à presque toutes les transactions exécutées aux prix du marché. Le terme « slippage » décrit la différence entre le prix de l’ordre et le prix d’exécution d’une transaction, en moyenne il est de 1 pip ou 10 points de base mais parfois il est plus élevé. TRADEX AI fait exactement cela, il évite le glissement sur chaque ordre que vous ouvrez, vous épargnant ainsi immédia
Plus de l'auteur
Risk to R Ratio Manager MT5
Omar Alkassar
Utilitaires
L'outil Risk/Reward Ratio Manager est un outil complet de visualisation des ordres de trading et de calcul de la taille des positions (lots). Il offre un panneau intuitif pour une prise de décision efficace et éclairée. Polyvalent, il fonctionne parfaitement avec divers symboles, notamment les paires de devises, les indices, les métaux, les matières premières et les cryptomonnaies. L'outil Risk to Reward Ratio Manager rationalise le processus de trading en offrant des outils visuels, des calcul
Elliott Wave Counter
Omar Alkassar
Utilitaires
Elliott Wave Counter est un panneau pour le balisage manuel rapide et convivial des vagues d'Elliott. On peut sélectionner une couleur et un niveau de marques. Il existe également des fonctions pour supprimer le dernier balisage et tout le balisage effectué par l'outil. Le balisage se fait en un clic. Cliquez cinq fois - ayez cinq vagues ! Elliott Wave Counter sera un excellent instrument à la fois pour les débutants et les analystes professionnels des vagues d'Elliott. Guide d'installation et d
Personal Assistant Tool
Omar Alkassar
5 (1)
Utilitaires
If you wish to draw Support and Resistance lines, view: daily market opening, classical pivot levels, Fibonacci pivot levels, trend lines, Fibonacci levels, the remaining time to candle closing, and current spread. If you seek to place your orders with the exact lot that meets your desired stop loss risk. If you wish to do all this and more with just one click, then this is the perfect tool to use. This tool will allow you to feel more relaxed when deciding to open orders, as well as predicting
OneClick Analysis
Omar Alkassar
Utilitaires
L'outil d'analyse en un clic est un       création d'objet basée sur un raccourci clavier       et outil de copie pour MetaTrader. Il facilite l'utilisation des outils d'analyse dans MetaTrader en un seul clic. Avec notre outil, vous pouvez rapidement dessiner des niveaux de support et de résistance, des niveaux de Fibonacci, des formes, des canaux, des lignes de tendance et tous les autres objets de votre graphique. Cliquez simplement sur le bouton, déplacez la souris et l'outil d'analyse en un
Draw Agent
Omar Alkassar
Utilitaires
Draw Agent est conçu comme un moyen magnifique et innovant de créer et de gérer toutes vos analyses de graphiques, gribouillis, notes et plus encore. Cet outil fournit une méthode de dessin à main levée, pour traiter l'espace du graphique comme un tableau noir et dessiner à la main. Cet outil de dessin à main levée vous permet de dessiner sur des graphiques MT4/MT5, afin de marquer ou de mettre en évidence des événements sur le graphique. C'est un outil utile si vous aimez   dessiner des vagues
Partial Close Expert
Omar Alkassar
Utilitaires
Partial Close Expert   est un outil qui combine de nombreuses fonctionnalités en un seul système automatisé. Cet EA peut aider les traders à gérer leurs positions plus efficacement en offrant de multiples options pour gérer les risques et maximiser les gains potentiels. Avec Partial Close Expert, les traders peuvent définir une       fermeture partielle       niveau pour verrouiller les bénéfices, un       stop suiveur       niveau pour protéger les profits et limiter les pertes, un       seuil
Trade Copier Agent
Omar Alkassar
Utilitaires
Trade Copier Agent est conçu pour copier des transactions entre plusieurs comptes/terminaux MetaTrader(4/5). Avec cet outil, vous pouvez agir en tant que fournisseur (source) ou récepteur (destination). Toutes les actions de trading seront copiées du fournisseur vers le récepteur sans délai. Cet outil vous permet de copier des transactions entre plusieurs terminaux MetaTrader sur le même ordinateur avec des vitesses de copie ultra-rapides inférieures à 0,5 seconde. Guide d'installation et d'ent
Trades Manager
Omar Alkassar
Bibliothèque
The library is dedicated to help manage your trades, calculate lot, trailing, partial close and other functions Orders CloseallSell CloseallBuy CloseallOpen DeletePending DeleteAll: Close All Market Orders and delete all pending orders. CheckOpenBuyOrders: return the count of buy orders. CheckOpenSellOrders: return the count of sell orders. CheckOpenOrders: return the count of market orders. ModifyOrder DeleteOrder CloseOrder OpenOrder Lot Calculation Mode 0: Fixed Lot. Mode 1: Martingale Lot
Telegram Publisher Agent
Omar Alkassar
5 (2)
Utilitaires
Telegram Publisher Agent   est un module complémentaire qui permet aux commerçants d'envoyer des signaux à leurs canaux et groupes Telegram en temps réel. Avec des messages personnalisables, des captures d'écran de graphiques et d'autres fonctionnalités, l'outil aide les traders à partager leurs idées et stratégies de trading avec leurs abonnés. L'outil présente également un beau design avec un commutateur de thème clair et sombre, offrant aux utilisateurs une expérience de trading esthétique et
Signal Lot Manager
Omar Alkassar
Utilitaires
Vous avez trouvé un excellent signal, mais le lot d'un fournisseur est trop petit ? Vous avez besoin d'un volume de position plus important, mais les paramètres du terminal sont trop pauvres ? Signal Lot Manager augmentera le volume de position du fournisseur au moyen d'une commande en double du volume nécessaire. Définissez simplement une taille de lot et un nom de signal à partir duquel copier les commandes. Signal Lot Manager est un utilitaire multiplicateur de lots pour dupliquer les command
Binary Trade Panel
Omar Alkassar
Utilitaires
Binary Trade Panel est un outil très utile pour négocier des options binaires sur la plateforme MT4/MT5. Plus besoin de configurer des plugins en dehors de MT4/MT5. Il s'agit d'un panneau simple et pratique directement sur le graphique MT4/MT5. Le Binary Trade Panel est un outil utile pour les traders qui utilisent la plateforme MT4/MT5 pour négocier des options binaires. Il s'agit d'un panneau simple et pratique qui permet aux traders de placer des transactions d'options binaires directement à
News Panel MT4
Omar Alkassar
1 (1)
Utilitaires
News Panel for MetaTrader est un outil qui affiche les données du calendrier économique au sein de la plateforme de trading MetaTrader. L'outil extrait les actualités économiques et les communiqués de données de sources externes, telles que les sites Web d'actualités financières ou les fournisseurs de données, et les affiche dans un format facile à lire. L'outil permet aux traders de filtrer les communiqués de presse par source, fuseau horaire, niveau d'impact, devise et méthode de notification.
Trades Time Manager
Omar Alkassar
Utilitaires
Prenez le contrôle de votre routine de trading sans effort avec le Trades Time Manager révolutionnaire. Cet outil puissant automatise l'exécution des ordres à des moments précis, transformant votre approche de trading. Créez des listes de tâches personnalisées pour diverses actions commerciales, de l'achat à la définition des commandes, le tout sans intervention manuelle. Guide d'installation et d'entrées de Trades Time Manager Si vous souhaitez recevoir des notifications sur l'EA, ajoutez notre
Chart Sync Manager MT4
Omar Alkassar
Utilitaires
Un seul graphique. Un contrôle total. Ne perdez plus de temps à gérer les objets, les couleurs et les paramètres de chaque graphique séparément.       Gestionnaire de synchronisation de graphiques   , vous pouvez       synchronisez, copiez et contrôlez tous vos graphiques MetaTrader       instantanément, en utilisant un seul panneau et quelques raccourcis. Dessinez une fois, actualisez partout. Ouvrez et fermez vos graphiques d'un simple clic. Gardez votre espace de travail propre grâce à      
Draw Agent MT5
Omar Alkassar
Utilitaires
Draw Agent est conçu comme un moyen magnifique et innovant de créer et de gérer toutes vos analyses de graphiques, gribouillis, notes et plus encore. Cet outil fournit une méthode de dessin à main levée, pour traiter l'espace du graphique comme un tableau noir et dessiner à la main. Cet outil de dessin à main levée vous permet de dessiner sur des graphiques MT4/MT5, afin de marquer ou de mettre en évidence des événements sur le graphique. C'est un outil utile si vous aimez   dessiner des vagues
OneClick Analysis MT5
Omar Alkassar
5 (1)
Utilitaires
L'outil d'analyse en un clic est un       création d'objet basée sur un raccourci clavier       et outil de copie pour MetaTrader. Il facilite l'utilisation des outils d'analyse dans MetaTrader en un seul clic. Avec notre outil, vous pouvez rapidement dessiner des niveaux de support et de résistance, des niveaux de Fibonacci, des formes, des canaux, des lignes de tendance et tous les autres objets de votre graphique. Cliquez simplement sur le bouton, déplacez la souris et l'outil d'analyse en un
Elliott Wave Counter MT5
Omar Alkassar
3 (1)
Utilitaires
Elliott Wave Counter est un panneau pour le balisage manuel rapide et convivial des vagues d'Elliott. On peut sélectionner une couleur et un niveau de marques. Il existe également des fonctions pour supprimer le dernier balisage et tout le balisage effectué par l'outil. Le balisage se fait en un clic. Cliquez cinq fois - ayez cinq vagues ! Elliott Wave Counter sera un excellent instrument à la fois pour les débutants et les analystes professionnels des vagues d'Elliott. Guide d'installation et d
Partial Close Expert MT5
Omar Alkassar
Utilitaires
Partial Close Expert   est un outil qui combine de nombreuses fonctionnalités en un seul système automatisé. Cet EA peut aider les traders à gérer leurs positions plus efficacement en offrant de multiples options pour gérer les risques et maximiser les gains potentiels. Avec Partial Close Expert, les traders peuvent définir une       fermeture partielle       niveau pour verrouiller les bénéfices, un       stop suiveur       niveau pour protéger les profits et limiter les pertes, un       seuil
Personal Assistant Tool MT5
Omar Alkassar
Utilitaires
If you wish to draw Support and Resistance lines, view: daily market opening, classical pivot levels, Fibonacci pivot levels, trend lines, Fibonacci levels, the remaining time to candle closing, and current spread. If you seek to place your orders with the exact lot that meets your desired stop loss risk. If you wish to do all this and more with just one click, then this is the perfect tool to use. This tool will allow you to feel more relaxed when deciding to open orders, as well as predicting
Trades Manager MT5
Omar Alkassar
Bibliothèque
The library is dedicated to help manage your trades, calculate lot, trailing, partial close and other functions. Lot Calculation Mode 0: Fixed Lot. Mode 1: Martingale Lot (1,3,5,8,13) you can use it in different way calculate when loss=1 ,when profit=0. Mode 2: Multiplier Lot (1,2,4,8,16) you can use it in different way calculate when loss=1 ,when profit=0. Mode 3: Plus Lot (1,2,3,4,5) you can use it in different way calculate when loss=1 ,when profit=0. Mode 4: SL/Risk Lot calculate based on s
Telegram Publisher Agent MT5
Omar Alkassar
Utilitaires
Telegram Publisher Agent   est un module complémentaire qui permet aux commerçants d'envoyer des signaux à leurs canaux et groupes Telegram en temps réel. Avec des messages personnalisables, des captures d'écran de graphiques et d'autres fonctionnalités, l'outil aide les traders à partager leurs idées et stratégies de trading avec leurs abonnés. L'outil présente également un beau design avec un commutateur de thème clair et sombre, offrant aux utilisateurs une expérience de trading esthétique et
Signal Lot Manager MT5
Omar Alkassar
Utilitaires
Vous avez trouvé un excellent signal, mais le lot d'un fournisseur est trop petit ? Vous avez besoin d'un volume de position plus important, mais les paramètres du terminal sont trop pauvres ? Signal Lot Manager augmentera le volume de position du fournisseur au moyen d'une commande en double du volume nécessaire. Définissez simplement une taille de lot et un nom de signal à partir duquel copier les commandes. Signal Lot Manager est un utilitaire multiplicateur de lots pour dupliquer les command
Trade Copier Agent MT5
Omar Alkassar
Utilitaires
Trade Copier Agent est conçu pour copier des transactions entre plusieurs comptes/terminaux MetaTrader(4/5). Avec cet outil, vous pouvez agir en tant que fournisseur (source) ou récepteur (destination). Toutes les actions de trading seront copiées du fournisseur vers le récepteur sans délai. Cet outil vous permet de copier des transactions entre plusieurs terminaux MetaTrader sur le même ordinateur avec des vitesses de copie ultra-rapides inférieures à 0,5 seconde. Guide d'installation et d'ent
News Panel MT5
Omar Alkassar
Utilitaires
News Panel for MetaTrader est un outil qui affiche les données du calendrier économique au sein de la plateforme de trading MetaTrader. L'outil extrait les actualités économiques et les communiqués de données de sources externes, telles que les sites Web d'actualités financières ou les fournisseurs de données, et les affiche dans un format facile à lire. L'outil permet aux traders de filtrer les communiqués de presse par source, fuseau horaire, niveau d'impact, devise et méthode de notification
Binary Trade Panel MT5
Omar Alkassar
Utilitaires
Binary Trade Panel est un outil très utile pour négocier des options binaires sur la plateforme MT4/MT5. Plus besoin de configurer des plugins en dehors de MT4/MT5. Il s'agit d'un panneau simple et pratique directement sur le graphique MT4/MT5. Le Binary Trade Panel est un outil utile pour les traders qui utilisent la plateforme MT4/MT5 pour négocier des options binaires. Il s'agit d'un panneau simple et pratique qui permet aux traders de placer des transactions d'options binaires directement à
Trades Time Manager MT5
Omar Alkassar
Utilitaires
Prenez le contrôle de votre routine de trading sans effort avec le Trades Time Manager révolutionnaire. Cet outil puissant automatise l'exécution des ordres à des moments précis, transformant votre approche de trading. Créez des listes de tâches personnalisées pour diverses actions commerciales, de l'achat à la définition des commandes, le tout sans intervention manuelle. Guide d'installation et d'entrées de Trades Time Manager Si vous souhaitez recevoir des notifications sur l'EA, ajoutez notre
Chart Sync Manager MT5
Omar Alkassar
Utilitaires
Un seul graphique. Un contrôle total. Ne perdez plus de temps à gérer les objets, les couleurs et les paramètres de chaque graphique séparément.       Gestionnaire de synchronisation de graphiques   , vous pouvez       synchronisez, copiez et contrôlez tous vos graphiques MetaTrader       instantanément, en utilisant un seul panneau et quelques raccourcis. Dessinez une fois, actualisez partout. Ouvrez et fermez vos graphiques d'un simple clic. Gardez votre espace de travail propre grâce à      
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis