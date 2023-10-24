MT4 To Discord Sender
- ユーティリティ
- Levi Dane Benjamin
- バージョン: 2.30
- アップデート済み: 25 12月 2025
- アクティベーション: 10
ユーザーガイド+デモ | MT5バージョン | テレグラムバージョン
デモをお試しいただける場合は、ユーザーガイドをご覧ください。
MT4からDiscordへの送信者は、ストラテジーテスターで動作しません。
MT4からDiscordへの機能
- さまざまなオプションを使用して、シグナルを完全にカスタマイズします
- シグナルの前後に独自のカスタムメッセージを追加します。これには、タグ、リンク、チャンネルなどが含まれます
- シグナルで絵文字を追加、削除、カスタマイズします。または、すべて削除することもできます
- シンボルまたはマジックナンバーで送信する取引をフィルタリングします
- 特定のシンボルの送信を除外します
- 特定のマジックナンバーの送信を除外します
- シグナルと一緒に送信する取引の詳細をカスタマイズします
- シグナルと一緒にスクリーンショットを送信します
- 送信するシグナルの種類をカスタマイズします
- シグナルのパフォーマンスのデイリー、ウィークリー、マンスリー、およびカスタム時間のレポートを送信します
Very simple and functional tool for transferring transactions to discord. I highly recommend it, and I count on constant updates. Regards.