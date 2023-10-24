MT4 To Discord Sender

3.67
Envoyez des signaux entièrement personnalisables de MT4 à Discord et devenez un fournisseur de signaux ! Ce produit est présenté dans une interface graphique facile à utiliser et visuellement attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes !

Guide de l'utilisateur + Démo | Version MT5 | Version Telegram

Si vous voulez essayer une démo, veuillez consulter le guide de l'utilisateur.

Le transmetteur de MT4 à Discord ne fonctionne PAS dans le testeur de stratégie.


Fonctionnalités de MT4 à Discord

  • Personnalisez entièrement le signal selon vos préférences avec un grand nombre d'options
  • Ajoutez vos propres messages personnalisés avant ou après votre signal. Il peut s'agir de tags, de liens, de canaux ou de tout autre élément
  • Ajoutez, supprimez, personnalisez des emojis dans le signal. Ou vous pouvez tous les supprimer.
  • Filtrez les transactions à envoyer par symbole ou numéro magique
  • Excluez l'envoi de symboles spécifiques
  • Excluez l'envoi de numéros magiques spécifiques
  • Personnalisez les détails de la transaction à envoyer avec le signal
  • Envoyez des captures d'écran avec les signaux
  • Personnalisez les types de signaux à envoyer
  • Envoyez des rapports quotidiens, hebdomadaires, mensuels et personnalisés sur la performance du signal

Je suis toujours prêt à améliorer le produit, alors si vous avez des fonctionnalités que vous souhaitez voir, laissez un commentaire ou envoyez-moi un message.
Avis 3
Strefa Tradingu
41
Strefa Tradingu 2025.03.26 08:05 
 

Very simple and functional tool for transferring transactions to discord. I highly recommend it, and I count on constant updates. Regards.

Ranix
158
Ranix 2024.01.25 01:44 
 

This is exactly what i was looking for, thank you for making this, also is there a way to add an option for it to send to more than one webhook as well as specific pairs for it to send to each webhook.

