MT4 To Discord Sender
- Utilitaires
- Levi Dane Benjamin
- Version: 2.30
- Mise à jour: 25 décembre 2025
- Activations: 10
Guide de l'utilisateur + Démo | Version MT5 | Version Telegram
Si vous voulez essayer une démo, veuillez consulter le guide de l'utilisateur.
Le transmetteur de MT4 à Discord ne fonctionne PAS dans le testeur de stratégie.
Fonctionnalités de MT4 à Discord
- Personnalisez entièrement le signal selon vos préférences avec un grand nombre d'options
- Ajoutez vos propres messages personnalisés avant ou après votre signal. Il peut s'agir de tags, de liens, de canaux ou de tout autre élément
- Ajoutez, supprimez, personnalisez des emojis dans le signal. Ou vous pouvez tous les supprimer.
- Filtrez les transactions à envoyer par symbole ou numéro magique
- Excluez l'envoi de symboles spécifiques
- Excluez l'envoi de numéros magiques spécifiques
- Personnalisez les détails de la transaction à envoyer avec le signal
- Envoyez des captures d'écran avec les signaux
- Personnalisez les types de signaux à envoyer
- Envoyez des rapports quotidiens, hebdomadaires, mensuels et personnalisés sur la performance du signal
Very simple and functional tool for transferring transactions to discord. I highly recommend it, and I count on constant updates. Regards.