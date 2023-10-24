MT4 To Discord Sender

3.67
Envie sinais totalmente personalizáveis do MT4 para o Discord e torne-se um provedor de sinais! Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em minutos!

Guia do Usuário + Demonstração | Versão MT5 | Versão Telegram

Se desejar testar uma demonstração, consulte o Guia do Usuário.

O remetente de MT4 para Discord NÃO funciona no testador de estratégias.


Recursos de MT4 para Discord

  • Personalize completamente o sinal de acordo com suas preferências com uma grande variedade de opções
  • Adicione suas próprias mensagens personalizadas antes ou depois do seu sinal. Isso pode ser etiquetas, links, canais ou qualquer outra coisa
  • Adicione, remova, personalize emojis no sinal. Ou você pode removê-los todos
  • Filtre negociações a serem enviadas por símbolo ou número mágico
  • Exclua o envio de símbolos específicos
  • Exclua o envio de números mágicos específicos
  • Personalize quais detalhes da negociação enviar com o sinal
  • Envie capturas de tela com os sinais
  • Personalize quais tipos de sinais enviar
  • Envie relatórios diários, semanais, mensais e personalizados do desempenho do sinal

Estou sempre disposto a melhorar o produto, então se você tiver recursos que gostaria de ver, deixe um comentário ou me envie uma mensagem.
Comentários 3
Strefa Tradingu
41
Strefa Tradingu 2025.03.26 08:05 
 

Very simple and functional tool for transferring transactions to discord. I highly recommend it, and I count on constant updates. Regards.

Ranix
158
Ranix 2024.01.25 01:44 
 

This is exactly what i was looking for, thank you for making this, also is there a way to add an option for it to send to more than one webhook as well as specific pairs for it to send to each webhook.

