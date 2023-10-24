MT4 To Discord Sender

EZT ChartChanger Tibor Rituper Utilitários

O ChartChanger é uma ótima ferramenta utilitária para reduzir o número de gráficos abertos em seu terminal. Há três seções: Símbolos, Prazos e Modelos. Você precisa apenas de um gráfico para ser aberto e ainda assim pode rolar até vários. Símbolos: Com o apertar de um botão você pode mudar de um símbolo para outro, e seus indicadores aplicados permanecerão no próximo gráfico. Para os símbolos existe um modo de detecção automática, ou você pode inserir manualmente os desejados. Você pode usar tod