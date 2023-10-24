MT4 To Discord Sender
- Levi Dane Benjamin
- Versão: 2.30
- Atualizado: 25 dezembro 2025
- Ativações: 10
Guia do Usuário + Demonstração | Versão MT5 | Versão Telegram
Se desejar testar uma demonstração, consulte o Guia do Usuário.
O remetente de MT4 para Discord NÃO funciona no testador de estratégias.
Recursos de MT4 para Discord
- Personalize completamente o sinal de acordo com suas preferências com uma grande variedade de opções
- Adicione suas próprias mensagens personalizadas antes ou depois do seu sinal. Isso pode ser etiquetas, links, canais ou qualquer outra coisa
- Adicione, remova, personalize emojis no sinal. Ou você pode removê-los todos
- Filtre negociações a serem enviadas por símbolo ou número mágico
- Exclua o envio de símbolos específicos
- Exclua o envio de números mágicos específicos
- Personalize quais detalhes da negociação enviar com o sinal
- Envie capturas de tela com os sinais
- Personalize quais tipos de sinais enviar
- Envie relatórios diários, semanais, mensais e personalizados do desempenho do sinal
Very simple and functional tool for transferring transactions to discord. I highly recommend it, and I count on constant updates. Regards.