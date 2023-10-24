MT4 To Discord Sender
- 유틸리티
- Levi Dane Benjamin
- 버전: 2.30
- 업데이트됨: 25 12월 2025
- 활성화: 10
사용자 가이드 + 데모 | MT5 버전 | 텔레그램 버전
데모를 시도하려면 사용자 가이드를 참조하십시오.
MT4에서 Discord로 보내는 송신기는 전략 테스트에서 작동하지 않습니다.
MT4에서 Discord로의 특징
- 많은 옵션으로 신호를 완전히 사용자 정의합니다.
- 신호 앞이나 뒤에 사용자 정의 메시지를 추가합니다. 태그, 링크, 채널 또는 기타 모든 것이 될 수 있습니다.
- 신호에 이모지를 추가, 제거 또는 사용자 정의합니다. 또는 모두 제거할 수 있습니다.
- 심볼 또는 Magic Number로 보낼 거래를 필터링합니다.
- 특정 심볼의 전송 제외
- 특정 Magic Number의 전송 제외
- 신호와 함께 보낼 거래 세부 정보를 사용자 정의합니다.
- 신호와 함께 스크린샷을 보냅니다.
- 보낼 신호 유형을 사용자 정의합니다.
- 신호 성능의 일일, 주간, 월간 및 사용자 정의 시간 보고서를 보냅니다.
Very simple and functional tool for transferring transactions to discord. I highly recommend it, and I count on constant updates. Regards.