MT4 To Discord Sender

MT4에서 Discord로 완전히 사용자 정의 가능한 신호를 보내고 Signal Provider가 되세요! 이 제품은 사용하기 쉽고 시각적으로 매력적인 그래픽 인터페이스로 제공됩니다. 설정을 사용자 정의하고 제품을 몇 분 안에 사용을 시작하세요!









MT4에서 Discord로의 특징

많은 옵션으로 신호를 완전히 사용자 정의합니다.

신호 앞이나 뒤에 사용자 정의 메시지를 추가합니다. 태그, 링크, 채널 또는 기타 모든 것이 될 수 있습니다.

신호에 이모지를 추가, 제거 또는 사용자 정의합니다. 또는 모두 제거할 수 있습니다.

심볼 또는 Magic Number로 보낼 거래를 필터링합니다.

특정 심볼의 전송 제외

특정 Magic Number의 전송 제외

신호와 함께 보낼 거래 세부 정보를 사용자 정의합니다.

신호와 함께 스크린샷을 보냅니다.

보낼 신호 유형을 사용자 정의합니다.

신호 성능의 일일, 주간, 월간 및 사용자 정의 시간 보고서를 보냅니다.



제품을 개선하기 위해 항상 준비되어 있으니 원하는 기능이 있으면 댓글을 남기거나

