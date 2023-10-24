MT4 To Discord Sender

3.67
MT4에서 Discord로 완전히 사용자 정의 가능한 신호를 보내고 Signal Provider가 되세요! 이 제품은 사용하기 쉽고 시각적으로 매력적인 그래픽 인터페이스로 제공됩니다. 설정을 사용자 정의하고 제품을 몇 분 안에 사용을 시작하세요!

사용자 가이드 + 데모 | MT5 버전 | 텔레그램 버전

데모를 시도하려면 사용자 가이드를 참조하십시오.

MT4에서 Discord로 보내는 송신기는 전략 테스트에서 작동하지 않습니다.


MT4에서 Discord로의 특징

  • 많은 옵션으로 신호를 완전히 사용자 정의합니다.
  • 신호 앞이나 뒤에 사용자 정의 메시지를 추가합니다. 태그, 링크, 채널 또는 기타 모든 것이 될 수 있습니다.
  • 신호에 이모지를 추가, 제거 또는 사용자 정의합니다. 또는 모두 제거할 수 있습니다.
  • 심볼 또는 Magic Number로 보낼 거래를 필터링합니다.
  • 특정 심볼의 전송 제외
  • 특정 Magic Number의 전송 제외
  • 신호와 함께 보낼 거래 세부 정보를 사용자 정의합니다.
  • 신호와 함께 스크린샷을 보냅니다.
  • 보낼 신호 유형을 사용자 정의합니다.
  • 신호 성능의 일일, 주간, 월간 및 사용자 정의 시간 보고서를 보냅니다.

제품을 개선하기 위해 항상 준비되어 있으니 원하는 기능이 있으면 댓글을 남기거나 메시지를 보내주세요.
리뷰 3
Strefa Tradingu
41
Strefa Tradingu 2025.03.26 08:05 
 

Very simple and functional tool for transferring transactions to discord. I highly recommend it, and I count on constant updates. Regards.

Ranix
158
Ranix 2024.01.25 01:44 
 

This is exactly what i was looking for, thank you for making this, also is there a way to add an option for it to send to more than one webhook as well as specific pairs for it to send to each webhook.

