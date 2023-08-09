Three Little Birds
- 버전: 33.993
- 업데이트됨: 16 12월 2025
- 활성화: 9
🕊️ 쓰리 리틀 버즈 EA는
손실에서 탄생했습니다. 고통으로 완성되었고, 목적을 가지고 출시되었습니다.
⚙️ 구조입니다. 투기가 아닙니다.
쓰리 리틀 버즈 EA는 단순한 트레이딩 로봇이 아닙니다. 오랜 세월의 실패를 통해 만들어진, 전투에서 단련된 엔진이며, 단 하나의 사명을 위해 설계되었습니다. 바로 시장이 격변할 때 당신의 자산을 보호하고, 회복하고, 성장시키는 것입니다. 세 가지 강력한 전략을
완벽하게 조화시켜 결합했습니다 .
시간대: H4
플랫폼: MetaTrader 4(MT4)
최소 잔액: $10,000
브로커: 모든 브로커
통화쌍: 모든 통화쌍 (기본 설정: XAUUSD, BTCUSD, OIL, US30, US100, US500 )
📊 왜 H4인가?
힘은 침묵 속에서 나오기 때문입니다. H4는 소음을 차단합니다. 기다립니다. 지켜봅니다. 구조가 명확할 때만 공격합니다.
🔍 이름?
세 가지 전략. 세 가지 시장 경로. 세 마리의 작은 새. 무작위가 아닙니다. 반응적이지 않습니다. 하지만 침착하고 끈기 있으며 순간이 오면 치명적입니다.
📈 경험을 바탕으로 구축. 폭풍을 통해 테스트.
이 EA는 상처를 기반으로 구축되었습니다. 테스트되었습니다. 망가졌습니다. 다시 구축되었습니다. 모든 버전은 실제 손실, 값비싼 연구 및 잠 못 이루는 재조정을 통해 전액 지불되었습니다.
지름길은 없습니다. 환상도 없습니다. 단지 구조이며, 불 속에서 압력 테스트를 거쳤습니다.
💡 가격이 아닌 가치를 보세요.
태그를 비교한다면 잘못된 질문을 하고 있는 것입니다. 대신 이렇게 물어보세요. 중요한 순간에 실패하는 저렴한 시스템을 계속 사용하는 데 드는 비용은 얼마일까요?
이것은 장난감이 아닙니다. 반짝이는 것이 아니라 무게를 이해하는 트레이더를 위해 만들어진 전략적 기계입니다.
🔥 앞으로 나아갈 준비가 되셨나요?
가격은 몽상가와 실행자를 걸러냅니다. 인기를 끌기 위해 만들어진 것이 아닙니다. 강력하기 위해 만들어졌습니다.
👉 지금 무료 데모를 클릭하여 테스트하세요.
또는 계속 스크롤하세요. 시장은 신경 쓰지 않습니다.
모든 사람에게 적합한 것은 아닐 수 있습니다.
하지만 무엇을 하는지 안다면 이것이 당신의 우위입니다.
당신의 자본. 당신의 움직임입니다. 시장은 누구도 기다리지 않는다는 것을 아세요.
