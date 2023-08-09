Three Little Birds
- Ahmad Aan Isnain Shofwan
- Versão: 33.993
- Atualizado: 16 dezembro 2025
- Ativações: 9
Forjado a partir da perda. Aperfeiçoado com dor. Lançado com propósito.
⚙️ ESTRUTURA. NÃO ESPECULAÇÃO.
O Three Little Birds EA não é apenas mais um robô de negociação. É um motor forjado em batalha, criado ao longo de anos de fracassos reais e projetado para uma missão: proteger, recuperar e aumentar seu patrimônio — quando o mercado se torna cruel.
Ele combina três estratégias poderosas em perfeita sincronia:
- 🔹 Grade de Perdas com Martingale : absorve perdas e constrói em direção à recuperação total.
- 🔹 Grid on Win com Martingale : aproveita o momento e acumula ganhos inteligentes.
- 🔹 Hedge com multiplicação de lotes : aproveita reversões e força saídas lucrativas.
Período: H4
Plataforma: MetaTrader 4 (MT4)
Saldo mínimo: $ 10.000
Corretora: Qualquer corretora
Pares: Qualquer par (Configurações padrão: XAUUSD, BTCUSD, OIL, US30, US100, US500 )
📊 POR QUE H4?
Porque a força vem do silêncio. H4 corta o ruído. Ele espera. Ele observa. Ele ataca apenas quando a estrutura é clara.
🔍 O NOME?
Três estratégias. Três caminhos de mercado. Três passarinhos. Não aleatório. Não reativo. Mas calmo, persistente e letal quando chega o momento.
📈 CONSTRUÍDO NA EXPERIÊNCIA. TESTADO EM TEMPESTADES.
Este EA é construído sobre cicatrizes. Testado. Quebrado. Reconstruído. Cada versão paga integralmente - com perdas reais, pesquisas caras e recalibração sem sono.
Sem atalhos. Sem ilusões. Apenas estrutura, testada sob pressão sob fogo.
💡 NÃO OLHE PARA O PREÇO — OLHE PARA O VALOR.
Se você está comparando tags, está fazendo a pergunta errada. Em vez disso, pergunte: Quanto me custará continuar usando sistemas baratos que falham quando é preciso?
Isso não é um brinquedo. É uma máquina tática — forjada para traders que entendem de peso, não de brilho.
🔥 PRONTO PARA DAR UM PASSO À FRENTE?
O preço filtra os sonhadores dos realizadores. Não foi feito para ser popular. Foi feito para ser poderoso.
👉 Clique em Demonstração Gratuita para testar agora.
Ou continue rolando a página. O mercado não se importa.
Isso pode não ser para todos.
Mas se você sabe o que está fazendo — essa é a sua vantagem.
Seu capital. Sua jogada. Apenas saiba — o mercado não espera por ninguém.
