Gold M1 Dynamic Follow Trend Expert

Herkese merhaba,

Bu ürün, XAUUSD üzerinde M1 zaman diliminde otomatik işlem yapmak üzere tasarlanmıştır.
Uzman danışman (expert advisor), Forex piyasasında altın ticareti üzerine beş yıllık deneyime dayanmakta olup, hesabı riske atmadan kârlılığı artıran özelleştirilmiş bir Martingale modeli kullanmaktadır.
Uzman, işlem günleriyle ilgili herhangi bir kısıtlama olmadan programlanmıştır; böylece performansını tam anlamıyla değerlendirebilirsiniz. Ancak, ABD ekonomik takviminde önemli haberlerin yer aldığı günlerde işlem yapmaktan kaçınılması tavsiye edilir.
Düşük spread sunan ve komisyon bazlı fiyatlandırma modeli kullanan işlem hesaplarının tercih edilmesi önerilir.
Bir diğer tavsiye, yıllık mumun kapanışı nedeniyle Aralık ayının son günlerinde işlem yapmaktan kaçınmaktır.
Bununla birlikte, yapılan testler uzman danışmanın bu dönemlerde bile kârlı kaldığını veya en azından ciddi zararlar oluşturmadığını göstermiştir.

Bu uzmanı kullanarak aylık %5 ila %9 arasında getiri elde etmeniz mümkündür. Daha yüksek getiriler, daha fazla risk alınarak elde edilebilir; ancak bu yaklaşım önerilmemektedir.

Uzman, piyasa trendlerine göre işlem yapar; mevcut yönü belirleyerek en uygun giriş noktalarında pozisyon açar. Ancak piyasalar doğası gereği öngörülemez olduğundan, zaman zaman yanlış trendlere de girebilir. Bu gibi durumlarda, otomatik olarak minimum zararla pozisyondan çıkar.

Uzmanın, Tokyo işlem seansının başlangıcında, brokerınızın sunucu saatine göre başlatılması tavsiye edilir.

Son öneri, varsayılan ayarların kullanılması yönündedir. Ancak, uzman danışmanın giriş parametrelerini kullanarak yapılandırmayı kendi tercihleriniz doğrultusunda ince ayarlarla özelleştirebilirsiniz.

Bu uzmanı kullanmak için, MetaTrader 4 platformunun yeni kurulmuş bir sürümünde çalıştığından emin olun.


