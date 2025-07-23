Three Little Birds
- Experts
- Ahmad Aan Isnain Shofwan
- Version: 33.9
- Mise à jour: 23 juillet 2025
- Activations: 6
🕊️ THREE LITTLE BIRDS EA
Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination.
⚙️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION.
Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission : protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel.
Il combine trois stratégies puissantes en parfaite synchronisation :
Période : H4
Plateforme : MetaTrader 4 (MT4)
Solde minimum : 10 000 $
Courtier : N'importe quel courtier
Paires : N'importe quelle paire (Paramètres par défaut : XAUUSD, BTCUSD, OIL, US30, US100, US500 )
📊 POURQUOI H4 ?
Parce que la force vient du silence. H4 coupe à travers le bruit. Il attend. Il observe. Il frappe seulement lorsque la structure est claire.
🔍 LE NOM ?
Trois stratégies. Trois chemins de marché. Trois petits oiseaux. Pas aléatoire. Pas réactif. Mais calme, persistant et mortel quand le moment arrive.
📈 CONSTRUIT SUR L'EXPÉRIENCE. TESTÉ À TRAVERS LES TEMPÊTES.
Cet EA est construit sur des cicatrices. Testé. Cassé. Reconstruit. Chaque version a été payée en totalité — avec des pertes réelles, des recherches coûteuses et un recalibrage sans sommeil.
Pas de raccourcis. Pas d'illusions. Juste une structure, testée sous pression et sous le feu.
💡 NE REGARDEZ PAS LE PRIX, REGARDEZ LA VALEUR.
Si vous comparez les étiquettes, vous vous posez la mauvaise question. Demandez-vous plutôt : combien cela me coûtera-t-il de continuer à utiliser des systèmes bon marché qui échouent quand cela compte ?
Ce n'est pas un jouet. C'est une machine tactique, forgée pour les traders qui comprennent le poids, pas les paillettes.
🔥 PRÊT À PASSER À L'AVANT ?
Le prix filtre les rêveurs des acteurs. Ce n'est pas fait pour être populaire. C'est fait pour être puissant.
👉 Cliquez sur la démo gratuite pour tester maintenant.
Ou continuez à faire défiler. Le marché s'en fiche.
Ce n'est peut-être pas pour tout le monde.
Mais si vous savez ce que vous faites, c'est votre avantage.
Votre capital. Votre décision. Sachez simplement que le marché n'attend personne.
Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination.
⚙️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION.
Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission : protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel.
Il combine trois stratégies puissantes en parfaite synchronisation :
- 🔹 Grille sur les pertes avec Martingale : absorbe les pertes et construit vers une récupération totale.
- 🔹 Grille gagnante avec Martingale : surfe sur l'élan tout en cumulant des gains intelligents.
- 🔹 Couverture avec Multiplication de Lots : saisit les retournements et force les sorties rentables.
Période : H4
Plateforme : MetaTrader 4 (MT4)
Solde minimum : 10 000 $
Courtier : N'importe quel courtier
Paires : N'importe quelle paire (Paramètres par défaut : XAUUSD, BTCUSD, OIL, US30, US100, US500 )
📊 POURQUOI H4 ?
Parce que la force vient du silence. H4 coupe à travers le bruit. Il attend. Il observe. Il frappe seulement lorsque la structure est claire.
🔍 LE NOM ?
Trois stratégies. Trois chemins de marché. Trois petits oiseaux. Pas aléatoire. Pas réactif. Mais calme, persistant et mortel quand le moment arrive.
📈 CONSTRUIT SUR L'EXPÉRIENCE. TESTÉ À TRAVERS LES TEMPÊTES.
Cet EA est construit sur des cicatrices. Testé. Cassé. Reconstruit. Chaque version a été payée en totalité — avec des pertes réelles, des recherches coûteuses et un recalibrage sans sommeil.
Pas de raccourcis. Pas d'illusions. Juste une structure, testée sous pression et sous le feu.
💡 NE REGARDEZ PAS LE PRIX, REGARDEZ LA VALEUR.
Si vous comparez les étiquettes, vous vous posez la mauvaise question. Demandez-vous plutôt : combien cela me coûtera-t-il de continuer à utiliser des systèmes bon marché qui échouent quand cela compte ?
Ce n'est pas un jouet. C'est une machine tactique, forgée pour les traders qui comprennent le poids, pas les paillettes.
🔥 PRÊT À PASSER À L'AVANT ?
Le prix filtre les rêveurs des acteurs. Ce n'est pas fait pour être populaire. C'est fait pour être puissant.
👉 Cliquez sur la démo gratuite pour tester maintenant.
Ou continuez à faire défiler. Le marché s'en fiche.
Ce n'est peut-être pas pour tout le monde.
Mais si vous savez ce que vous faites, c'est votre avantage.
Votre capital. Votre décision. Sachez simplement que le marché n'attend personne.