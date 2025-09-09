Guran xauusd
- Uzman Danışmanlar
- Ran Gu
- Sürüm: 4.0
- Güncellendi: 26 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 10
现在有10人一个月最低30美元租借,10人后恢复1000美元
1.
严格遵守交易限制：仅用于黄金交易，绝不套用其他代码，避免违规操作带来的风险。
2.
关注风险预警：主动监测市场动态或产品方发布的大数据风险时段提示，确保交易时间与风险时段隔离3小时。
交易时间隔断3小时：
○
要求在大数据风险时段，产品需停止交易，且与风险时段保持3小时的物理时间间隔（例如：风险时段为14:00-15:00，则产品需在12:00前或18:00后交易）。
3.
理解风险自负条款：清楚违规操作或市场波动可能导致的亏损由自身承担，做好风险承受评估。
4.
咨询产品支持：若对“大数据风险时段”的具体判定标准、交易隔断的操作细节等有疑问，建议联系产品官方客服获取明确指引，避免误解。
5.
谨慎操作：鉴于黄金市场本身波动性，结合产
品特定规则，建议制定合理的交易计划,交易资金不得超过总资金的两成,建议自己设置止盈
6.请重新设置参数
开仓平仓参数
该程序主要为了自动移动止损平仓