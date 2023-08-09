Three Little Birds
- Эксперты
- Ahmad Aan Isnain Shofwan
- Версия: 33.993
- Обновлено: 16 декабря 2025
- Активации: 9
🕊️ THREE LITTLE BIRDS EA
Выкованный из потерь. Совершенный с болью. Выпущенный с целью.
⚙️ СТРУКТУРА. НЕ СПЕКУЛЯЦИЯ.
Three Little Birds EA — это не просто очередной торговый робот. Это закаленный в боях движок, созданный за годы реальных неудач и предназначенный для одной миссии: защищать, восстанавливать и увеличивать ваш капитал — когда рынок становится жестоким.
Он сочетает в себе три мощные стратегии в идеальной синхронизации:
Таймфрейм: H4
Платформа: MetaTrader 4 (MT4)
Минимальный баланс: $10 000
Брокер: Любой брокер
Пары: Любая пара (Настройки по умолчанию: XAUUSD, BTCUSD, OIL, US30, US100, US500 )
📊 ПОЧЕМУ H4?
Потому что сила приходит в тишине. H4 прорезает шум. Он ждет. Он наблюдает. Он бьет только тогда, когда структура ясна.
🔍 НАЗВАНИЕ?
Три стратегии. Три рыночных пути. Три маленькие птички. Не случайные. Не реактивные. Но спокойные, настойчивые и смертоносные, когда наступает момент.
📈 СОЗДАН НА ОПЫТЕ. ИСПЫТАН ШТОРМАМИ.
Этот советник построен на шрамах. Проверен. Сломан. Перестроен. Каждая версия оплачена полностью — реальными убытками, дорогостоящими исследованиями и бессонной перекалибровкой.
Никаких ярлыков. Никаких иллюзий. Только структура, проверенная под давлением под огнем.
💡 НЕ СМОТРИТЕ НА ЦЕНУ — СМОТРИТЕ НА ЦЕННОСТЬ.
Если вы сравниваете теги, вы задаете неправильный вопрос. Вместо этого спросите: Сколько мне будет стоить продолжать использовать дешевые системы, которые терпят неудачу, когда это важно?
Это не игрушка. Это тактическая машина — выкованная для трейдеров, которые понимают вес, а не блеск.
🔥 ГОТОВЫ ШАГНУТЬ ВПЕРЕД?
Цена отфильтровывает мечтателей от деятелей. Она не создана для популярности. Она создана для мощи.
👉 Нажмите «Бесплатная демоверсия» , чтобы протестировать сейчас.
Или продолжайте прокручивать. Рынку все равно.
Это может быть не для всех.
Но если вы знаете, что делаете — это ваше преимущество.
Ваш капитал. Ваш ход. Просто знайте — рынок никого не ждет.
