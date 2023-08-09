Three Little Birds

🕊️ THREE LITTLE BIRDS EA

Выкованный из потерь. Совершенный с болью. Выпущенный с целью.

⚙️ СТРУКТУРА. НЕ СПЕКУЛЯЦИЯ.

Three Little Birds EA — это не просто очередной торговый робот. Это закаленный в боях движок, созданный за годы реальных неудач и предназначенный для одной миссии:  защищать, восстанавливать и увеличивать ваш капитал — когда рынок становится жестоким.

Он сочетает в себе  три мощные стратегии  в идеальной синхронизации:

  • 🔹 Сетка при убытках с Мартингейлом  : поглощает убытки и движется к полному восстановлению.
  • 🔹 Сетка на победу с Мартингейлом  : использует импульс, одновременно увеличивая прибыль.
  • 🔹 Хеджирование с умножением лота  : улавливает развороты и обеспечивает прибыльные выходы.

Таймфрейм:  H4
Платформа:  MetaTrader 4 (MT4)
Минимальный баланс:  $10 000
Брокер:  Любой брокер
Пары:  Любая пара  (Настройки по умолчанию:  XAUUSD, BTCUSD, OIL, US30, US100, US500  )

📊 ПОЧЕМУ H4?

Потому что сила приходит в тишине. H4 прорезает шум. Он ждет. Он наблюдает. Он бьет только тогда, когда структура ясна.

🔍 НАЗВАНИЕ?

Три стратегии. Три рыночных пути. Три маленькие птички.  Не случайные. Не реактивные. Но спокойные, настойчивые и смертоносные, когда наступает момент.

📈 СОЗДАН НА ОПЫТЕ. ИСПЫТАН ШТОРМАМИ.

Этот советник построен на шрамах. Проверен. Сломан. Перестроен. Каждая версия оплачена полностью — реальными убытками, дорогостоящими исследованиями и бессонной перекалибровкой.

Никаких ярлыков. Никаких иллюзий. Только структура, проверенная под давлением под огнем.

💡 НЕ СМОТРИТЕ НА ЦЕНУ — СМОТРИТЕ НА ЦЕННОСТЬ.

Если вы сравниваете теги, вы задаете неправильный вопрос. Вместо этого спросите:  Сколько мне будет стоить продолжать использовать дешевые системы, которые терпят неудачу, когда это важно?

Это не игрушка. Это тактическая машина — выкованная для трейдеров, которые понимают вес, а не блеск.

🔥 ГОТОВЫ ШАГНУТЬ ВПЕРЕД?

Цена отфильтровывает мечтателей от деятелей. Она не создана для популярности. Она создана для мощи.

👉  Нажмите «Бесплатная демоверсия»  , чтобы протестировать сейчас.

Или продолжайте прокручивать. Рынку все равно.

Это может быть не для всех.
Но если вы знаете, что делаете —  это ваше преимущество.

Ваш капитал. Ваш ход. Просто знайте — рынок никого не ждет.
Фильтр:
amrimond
79
amrimond 2025.12.16 10:13 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ответ на отзыв