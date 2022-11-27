MasterMind Algo AI MultiStrategy EA
- Uzman Danışmanlar
- Pappathi Murugesan
- Sürüm: 9.1
- Etkinleştirmeler: 10
Forex MasterMind Algo AI Multiple Trading Are 3 Type Of Trading Strategy
- Velocity Trading
- Breakout Trading
- Reversal Trading
Velocity Trading Strategy:-
Velocity Trading Strategy Are Longer Then Candle Buy Or Sell Its Same Side More Than Trade. For Example, in Market Are Buy Side Long Candle, The EA Is Buy, Only Fixed Lot Is Working On Strategy
Breakout Trading Strategy:-
Breakout Trading Strategy Instantly Place Order BuyStop And SellStop, Once Breakout The Buy Or Sell Stop Place For Order. There Is Place For 1 Order Only, No Multiple Order, Fixed Or Risk Percentage Based Lot Config
Reversal Trading Strategy:-
Reversal Trading Strategies Are Volatility-Based Scalping Trading. Every Currency Pairs Are Not Same Volatility Level, So You Can Adjust Volatility Level Option , Once Start To Volatility On Market For Buy Side, EA Are Trade Reverse Order. For Example, Marking Going On Upside Suddenly Reverse The Market, EA Is Place The Order, Lot Multiple Are Equity Balance Based
If You Set Fixed Lot, Enter Your Fixed Lot Size, And Set Risk Percentage Is 0. Or You Have To Equity Based Lot Multipler, Set Fixed Lot Size is 0
Enable True Or False On Strategy
Use 1 Strategy For Chart
You Have To Use 3 Strategies, Place the Same Currency For 3 New Chart
Example: Open 3 EURUSD New Chart, Place Once Buy One For 3 Strategy
Use ECN Broker Only
Time Frame - 5 Mins
Pairs - EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, USDCHF
Minimum Deposit - 200$ Per Strategy
Low DrawDown
Adjust Spread Value
Set Risk Percentage
Adjust Trailing
Set StopLoss
Money Management
Trade Start And End Hour Management