Three Little Birds

🕊️ THREE LITTLE BIRDS EA

損失から鍛え上げられ、痛みを伴い完成させ、目的を持ってリリースされました。⚙️

構造。投機

ではありません。Three Little Birds EAは、ありきたりのトレーディングロボットではありません。長年の失敗を乗り越えて鍛え上げられたエンジンであり、 市場が過酷な状況に陥った際に、資産を守り、回復し、成長させることを唯一の使命として設計されています。3 つの強力な戦略 を完璧に同期さ

せています。

  • 🔹 マーチンゲール法による損失グリッド : 損失を吸収し、完全な回復に向けて構築します。
  • 🔹 マーチンゲール法で勝利に近づくグリッド ：勢いに乗ってスマートな利益を積み重ねます。
  • 🔹 ロット乗算によるヘッジ ：反転を捉え、収益性の高い出口を強制します。

時間枠:  H4
プラットフォーム:  MetaTrader 4 (MT4)
最低残高:  $10,000
ブローカー: 任意のブローカー
ペア: 任意のペア (デフォルト設定:  XAUUSD、BTCUSD、OIL、US30、US100、US500  )

📊 なぜ H4 か?

強さは静寂の中にあるからです。H4 はノイズを切り抜けます。待ちます。監視します。構造が明確な場合にのみ攻撃します。

🔍 名前の由来?

3 つの戦略。3 つの市場経路。3 羽の小鳥。 ランダムではありません。反応的ではありません。しかし、冷静で、粘り強く、ここぞというときに強力です。

📈 経験に基づいて構築。嵐の中でテスト済み。

この EA は傷跡の上に構築されています。テスト済み。破損し、再構築されています。すべてのバージョンは、実際の損失、高価な調査、不眠不休の再調整を経て、全額支払われています。近道は

ありません。幻想もありません。ただ構造があり、火の下で圧力テストされています。

💡 価格ではなく価値を見てください。

タグを比較しているのであれば、間違った質問をしています。代わりに、次の質問をしてください。 重要なときに機能しない安価なシステムを使い続けると、どれくらいのコストがかかりますか？

これはおもちゃではありません。これは戦術的なマシンであり、輝きではなく重みを理解しているトレーダーのために作られています。

🔥 前進する準備はできましたか？

価格は夢想家と実行者を選別します。人気が出るように作られているのではなく、強力になるように作られています。

👉 今すぐテストするには、 無料デモをクリックしてください

。または、スクロールし続けてください。市場は気にしません。これはすべての人に適しているとは限りません。 しかし、自分が何をしているのかわかっているなら、 これはあなたの優位性、あなたの資本、あなたの動きです。ただ知っておいてください

市場は誰も待ってくれません。
フィルタ:
amrimond
79
amrimond 2025.12.16 10:13 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

レビューに返信