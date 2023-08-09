Three Little Birds

🕊️ 三只小鸟 EA

源于亏损，历经痛苦臻于完美，目标明确地发布。⚙️

结构，而非投机。

三只小鸟 EA 并非普通的交易机器人。它是一个历经多年真实失败磨练的引擎，专为一个使命而设计： 在市场变得残酷时，保护、恢复并增值您的资产。

它 完美地结合了 三种强大的策略：

  • 🔹 使用 Martingale 的损失网格 ：吸收损失并朝着完全恢复的方向发展。
  • 🔹 使用 Martingale 进行网格获胜 ：利用动力，同时复合智能收益。
  • 🔹 利用手数倍增进行对冲 ：抓住逆转并强制获利退出。

时间范围： H4
平台： MetaTrader 4（MT4）
最低余额： 10,000 美元
经纪商： 任何经纪商
货币对： 任何货币 对（默认设置： XAUUSD、BTCUSD、OIL、US30、US100、US500

📊 为什么选择 H4？

因为力量源于沉默。H4 能穿透噪音。它等待。它观察。它只在结构清晰时出击。

🔍 名字？

三种策略。三条市场路径。三只小鸟。 不是随机的。不是被动的。而是在时机到来时冷静、执着、致命。

📈 基于经验。历经风雨考验。

这款 EA 建立在伤痕之上。经过测试。破碎。重建。每个版本都经过全额支付——真实的损失、昂贵的研究和不眠之夜的重新校准。

没有捷径。没有幻想。只有结构，经过火力下的压力测试。

💡 不要看价格——看价值。

如果你在比较标签，那你问的就是错的问题。你应该问： 继续使用那些在关键时刻失灵的廉价系统，我要付出多少代价？

这不是玩具。这是一台战术机器——专为懂得重量而非炫耀的交易者打造。🔥

准备好迈出第一步了吗？

价格将梦想家与实干家区分开来。它不是为了迎合大众，而是为了强大。👉 点击免费演示 立即试用。 或者继续滚动。市场不在乎。 这可能并不适合所有人。

但如果你知道自己在 做什么—— 这就是你的优势。 你的资本。你的行动。要知道——市场不等人。




FREE
