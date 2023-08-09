Three Little Birds

IndexPro Chiedozie Titus Ugwu 专家

IndexPro是专为MT4平台和Ger30等指数交易而设计和优化的专业自动交易系统。标普 500、US30 指数。 该系统在您的终端上独立运行，您可以在您的计算机或 VPS 上运行它，因为在机器人运行时必须打开计算机。 该机器人每天 24 小时分析市场，在 Ger30 的 H1 时间范围内进行交易。 S&P500 的 H1 或 5M。 & 5M US30 。多亏了它，它比人类更有效。 更新和优化是持续进行的，并将提供给买方。 机器人将得到进一步发展，这将有助于在未来实现更好的交易效果。 不要使用危险的策略。只有真正的止损和获利。 即使您的互联网连接或电力中断，您的订单也会受到保护止损。 机器人 IndexPro 的操作原理。 机器人始终执行交易，具有战略性和高质量的结果，请耐心等待，让机器人启动并检查结果，请耐心等待机器人。有时它会在一天内进入许多交易。它的策略主要取决于市场。 机器人的工作，为了让机器人以最佳方式工作，在您的终端上的 Ger30、S&P500、US30 指数对（Ger30 上的 H1，S&P500 时间帧上的 5M）图表上运行它，最低存款为 10