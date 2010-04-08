Foli Pivots MT4

Expert Advisor uses Rsi and Bands indicators for generating signals and trades exit. Minimum trading deposit 500 $ . EA optimized to run on GOLD / EURUSD / GBPUSD / USDJPY / AUDNZD 1H charts (sets in the comments) can be also optimized to work on more charts and different timeframes. EA uses Grid. No Martingale. Works with high spread This EA operates only once per bar opening. developed, tested and optimized on " VantageMarkets " platform. Recommended broker > Vantage

FREE