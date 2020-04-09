Promining Gold EA

PROMINING EAi, XAUUSD GOLD çiftlerinde en etkili tamamen otomatik bir algoritmik ticaret sistemidir. Sistem ticaret için çoklu zaman çizelgesi grafiği kullanır, EA aynı anda eğilimi takip edebilir, gelmekte olan beklenmedik aniden piyasa zirvesinde volatiliteyi koruyabilir/filtre edebilir ve herhangi bir kötü piyasa koşulunu yönetebilir. Bu çok hızlı bir scalper ve ticaretle çok aktif. XAUUSD çiftlerinde ticaret için özel olarak tasarlanmıştır. 

Gelişmiş Özellikler:

- Pips'in istenen mesafesinde otomatik sihirli numara.

- Gelişmiş Counter Trend, pozisyonunu olumsuz bir hareketten korumak için kullanılan bir strateji.

- Ticaret günleri ve zaman zamanlayıcı ne zaman ticaret ve ticaret durdurmak için.

- Otomatik olarak Broker Zamanı Belirle

- Düşük, orta ve yüksek etki haberleri ve NFP haberleri öncesinde EA'yı durdurmak için Gelişmiş Haber Filtresi.

- Tüm zaman çerçevelerinde piyasa dalgalanması tarayıcısı, aniden piyasa zirvesinden korunur.

- DD/Maksimum günlük kayıp sınırı koruması, günlük maksimum hedef DD/hizmetine ulaştığında, EA otomatik olarak tüm pozisyonları kapatır ve ototrading modunu kapatır.

- Diagram arayüzü Pause / Devam düğmesi EAi işlemini manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

- EAi yayılma ve kayma konusunda duyarlı değil


- M1, M5, M15, M30, H1 kullanmak için zaman aralığı

Uyarı: Haber Filtresi testleri desteklemiyor. Bu, geri test sonuçlarının yanlış olmasını sağlayacak, çünkü Haber Filtresi EA'nın Drawdown'u sınırlamak için kötü işlemleri kaldırmasına yardımcı olacak.

Nasıl kurulur

Hızlı yürütme hızı ve düşük gecikme sağlamak için VPS'yi kullanmalısınız, bu da bağlantıyı korur ve işlemleri devam ettirir.

Lütfen haber filtresi için aşağıdaki URL'lere web istekleri izin verin:
https: //nfs.faireconomy.media

Prop firması tarafından finanse edilen hesap ve ticaret zorlukları için uygundur
Desteklenen Hesap

Youtube Livestream 24/7 NON STOP AUTOMATED TRADING buraya tıklayın

Kurulum kılavuzu ve kurulum buraya tıklayın 

Video Ayarlaması buraya tıklayın

Demo ve Gerçek için deneme sürümü buraya tıklayın



Yazarın diğer ürünleri
Promining digital ea
Rene Taborete Repunte
Yardımcı programlar
PROMINING EA+Ai, XAUUSD GOLD çiftlerinde en etkili olan tam otomatik algoritmik bir ticaret sistemidir. Sistem ticaret yapmak için çoklu zaman çizelgesi grafiği kullanır, EA aynı anda trendi takip eder. Alım satımlarda çok aktif olan çok hızlı bir soyucu. XAUUSD çiftlerinde işlem yapmak için özel olarak tasarlanmıştır. Yeni set dosyası, yükseltme ve güncellemeleri paylaştığımız MQL5 grubumuza katılın. Promining EA +Ai robotu satın aldığınızda, EA'nın nasıl çalıştığını, dosya setlerini, kılavuz
Promining Trend Signal
Rene Taborete Repunte
Göstergeler
Öne Çıkan Ticaret Sinyali göstergesi, herhangi bir stratejiyi tamamlayacak ve bağımsız bir araç olarak da kullanılabilir. Faydalar Önerilen M30 Zaman Çerçevesi Kullanımı kolay; grafiği gereksiz bilgilerle aşırı yüklemez. Herhangi bir strateji için filtre olarak kullanma yeteneği. Mum kapandıktan sonra göstergenin rengi değişmez. Hisse senedi, endeks, petrol, altın ve tüm zaman dilimlerinde çalışır. Push bildirimleri ve sesli uyarılar işlevine sahiptir. Uyarı - uyarıları etkinleştirin/devre dışı
Promining HFT Scalper Scanner
Rene Taborete Repunte
Göstergeler
HFT Ölçekleyici Tarayıcı, Çoklu Semboller ve Çoklu Zaman çerçevelerinden doğru teknik göstergeden pazar trendlerini tarar ve bunu grafik üzerinde hareketli bir panelde görüntüler. Tüccar, görüntüleme için kendi seçtiği birden fazla çifti seçebilir. Trendin yönünü görmek için harika bir araçtır ve trende göre yalnızca alım veya satım emirlerine izin vererek manuel ticaret veya EA ticareti için kullanılabilir.
Promining Ai Currency
Rene Taborete Repunte
Uzman Danışmanlar
Promining Ai Currency, çok gelişmiş bir tam otomatik ticaret algoritmasıdır. Premium strateji, birden fazla HFT göstergesinin bir kombinasyonudur ve ani piyasa ani oynaklığını tahmin edebilen oynaklık filtresi gibi en gelişmiş filtre işleviyle donatılmıştır. 7/24 CANLI YAYIN OLMADAN GERÇEK PERFORMANSINI GERÇEKLEŞTİREBİLECEĞİNİZ BİR EA SATIN ALMAYIN ÖZELLİKLERİ Gelişmiş İşlem Zamanı Planlayıcısı (Pzt-Pazar) Gelişmiş Haber Filtresi (Yerel Pc saati ve Broker Saati desteklenir) Avans Hesap Koru
Holy Grail of Forex
Rene Taborete Repunte
Uzman Danışmanlar
Holy Grail of Forex   is a fully automatic robot that has the level of a professional trader. The robot uses a completely new and unknown strategy.   During real trading, he does not look towards history and acts according to circumstances. In version 8.1, (moving) a completely new and unique strategy has been added: If the position is not closed for a long time, then the Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) levels approach the current price. See the "Commentary" section and the Video for detail
Art of Scalper
Rene Taborete Repunte
Uzman Danışmanlar
Art of Scalper, doğru işlem yapan ve fiyatların tersine çevrilmesine dayanan tam otomatik bir Uzman Danışmandır. EA, piyasa emirlerini kullanarak işlem yapar ve performansı artırmak için zaman ortalamasını kullanır. Bu EA, en iyi XAUUSD, GOLD üzerinde çalışır ve ayrıca AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF ve muhtemelen daha birçokları üzerinde de çalışır. Bu sistemle işlem yaparken bir VPS tavsiye edilir ve herhangi bir komisyoncuyla kullanım için uyumludur. Test sonuçlarını ve optimize edilm
