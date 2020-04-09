Promining Gold EA

PROMINING EAi, XAUUSD GOLD çiftlerinde en etkili tamamen otomatik bir algoritmik ticaret sistemidir. Sistem ticaret için çoklu zaman çizelgesi grafiği kullanır, EA aynı anda eğilimi takip edebilir, gelmekte olan beklenmedik aniden piyasa zirvesinde volatiliteyi koruyabilir/filtre edebilir ve herhangi bir kötü piyasa koşulunu yönetebilir. Bu çok hızlı bir scalper ve ticaretle çok aktif. XAUUSD çiftlerinde ticaret için özel olarak tasarlanmıştır.





Gelişmiş Özellikler:





- Pips'in istenen mesafesinde otomatik sihirli numara.





- Gelişmiş Counter Trend, pozisyonunu olumsuz bir hareketten korumak için kullanılan bir strateji.





- Ticaret günleri ve zaman zamanlayıcı ne zaman ticaret ve ticaret durdurmak için.





- Otomatik olarak Broker Zamanı Belirle





- Düşük, orta ve yüksek etki haberleri ve NFP haberleri öncesinde EA'yı durdurmak için Gelişmiş Haber Filtresi.





- Tüm zaman çerçevelerinde piyasa dalgalanması tarayıcısı, aniden piyasa zirvesinden korunur.





- DD/Maksimum günlük kayıp sınırı koruması, günlük maksimum hedef DD/hizmetine ulaştığında, EA otomatik olarak tüm pozisyonları kapatır ve ototrading modunu kapatır.





- Diagram arayüzü Pause / Devam düğmesi EAi işlemini manuel olarak kontrol edebilirsiniz.





- EAi yayılma ve kayma konusunda duyarlı değil









- M1, M5, M15, M30, H1 kullanmak için zaman aralığı





Uyarı: Haber Filtresi testleri desteklemiyor. Bu, geri test sonuçlarının yanlış olmasını sağlayacak, çünkü Haber Filtresi EA'nın Drawdown'u sınırlamak için kötü işlemleri kaldırmasına yardımcı olacak.





Nasıl kurulur





Hızlı yürütme hızı ve düşük gecikme sağlamak için VPS'yi kullanmalısınız, bu da bağlantıyı korur ve işlemleri devam ettirir.





Lütfen haber filtresi için aşağıdaki URL'lere web istekleri izin verin:

https: //nfs.faireconomy.media





Prop firması tarafından finanse edilen hesap ve ticaret zorlukları için uygundur

