Nusantara Sidru Makdud

Pek çok EA ve Copy Signal, martingale ile Ortalama Izgara sistemini kullanıyor veya hatta düz lot boyutunu kullanıyor, değişken pip farkları var, ayrıca aynı anda 3-5 sipariş verme biçimleri, hepsi yakında bir saatli bomba yapıyor veya ikincisi hesabınızı patlatacaktır.

8 yılı aşkın tecrübemle buradayım, başka herhangi bir ızgara ortalama EA veya ızgara ortalama sistemini kullanan herhangi bir kopyalama sinyali gibi değil, ızgara ortalama sisteminin yeni bir yolunu buldum.

My Grid, her bir açık pozisyon için daha dinamik bir pip farkına sahiptir ve diğer EA'ların aksine daha dinamik bir Bireysel Kâr Al'a sahiptir, bu nedenle bu şekilde, grafikteki en yüksek veya en düşük piyasa fiyatında artık çok fazla açık pozisyon yok.

Tüm çiftleri koyabilir, ne kadar pip farkı ve Kâr Al ayarlanabileceği konusunda rehberlik edeceğim, Bununla birlikte, EA'm hala bir Grid Sistemi, lot kullanımında sıkı para yönetimine sahip olmalı ve kaç tane maksimum açık pozisyon ayarlanacak,

son olarak, benim EA'm diğer herhangi bir grid EA'dan daha etkilidir, test cihazında test edebilir ve karşılaştırabilirsiniz.



İşte EA parametresi;

  • Setup1 , Varsayılan Lot ve TP Ayarıdır , Değiştirmeye gerek yok
  • Lot , Varsayılan 0.01'dir, açık pozisyonun Lot büyüklüğüdür
  • TakeProfit , Varsayılan 500.0, Kâr Al (Puan olarak)
  • xxxx , Varsayılan boş , Değiştirmeye gerek yok
  • Setup2 , Varsayılan Başlangıç Saati Pazartesidir , Değiştirmeye gerek yok
  • AtMondayHours , Varsayılan 2 , Pazartesi saat 2:00 EA başlayacak
  • xxxxx , Varsayılan boş , Değiştirmeye gerek yok
  • Setup3 , Varsayılan GRUP 1 (SATIŞ) , Değiştirmeye gerek yok
  • Aktifkan_Group_1 , Varsayılan doğrudur , Grup 1 Grid Etkinleştir
  • MaxTradeG1 , Varsayılan değer 10'dur , Maks. Açık emir sınırlaması Izgara 1
  • PipDifferenceG1 , Varsayılan değer 500.0 , Izgara 1 mesafesi (Puan olarak)
  • SlipageG1 , Varsayılan 3.0 , Grid 1 açık pozisyonu için Slipage
  • MagicNumberG1 , Varsayılan 24434 , Izgaranın Sihirli Sayısı 1
  • OrderCommentG1 , Varsayılan SIDRU MAKTUD 1 , Grid 1'in Emir Yorumu
  • xxxxxx , Varsayılan boş , Değiştirmeye gerek yok
  • Setup4 , Varsayılan GRUP 2 (SATIN AL) , Değiştirmeye gerek yok
  • Aktifkan_Group_2 , Varsayılan doğrudur , Grup 2 Grid Etkinleştir
  • MaxTradeG2 , Varsayılan değer 10'dur , Maks. Açık emir sınırlaması Izgara 2
  • PipDifferenceG2 , Varsayılan değer 500.0 , Izgara 2 mesafesi (Puan cinsinden)
  • SlipageG2 , Varsayılan 3.0 , Grid 2 açık pozisyonu için Slipage
  • MagicNumberG2 , Varsayılan 43442 , Izgara 2'nin Sihirli Sayısı
  • OrderCommentG2 , Varsayılan SIDRU MAKTUD 2 , Grid 2'nin Emir Yorumu
