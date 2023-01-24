Nusantara Sidru Makdud

Pek çok EA ve Copy Signal, martingale ile Ortalama Izgara sistemini kullanıyor veya hatta düz lot boyutunu kullanıyor, değişken pip farkları var, ayrıca aynı anda 3-5 sipariş verme biçimleri, hepsi yakında bir saatli bomba yapıyor veya ikincisi hesabınızı patlatacaktır.





8 yılı aşkın tecrübemle buradayım, başka herhangi bir ızgara ortalama EA veya ızgara ortalama sistemini kullanan herhangi bir kopyalama sinyali gibi değil, ızgara ortalama sisteminin yeni bir yolunu buldum.





My Grid, her bir açık pozisyon için daha dinamik bir pip farkına sahiptir ve diğer EA'ların aksine daha dinamik bir Bireysel Kâr Al'a sahiptir, bu nedenle bu şekilde, grafikteki en yüksek veya en düşük piyasa fiyatında artık çok fazla açık pozisyon yok.





Tüm çiftleri koyabilir, ne kadar pip farkı ve Kâr Al ayarlanabileceği konusunda rehberlik edeceğim, Bununla birlikte, EA'm hala bir Grid Sistemi, lot kullanımında sıkı para yönetimine sahip olmalı ve kaç tane maksimum açık pozisyon ayarlanacak,





son olarak, benim EA'm diğer herhangi bir grid EA'dan daha etkilidir, test cihazında test edebilir ve karşılaştırabilirsiniz.













İşte EA parametresi;



