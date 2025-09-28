Ekonomik Takvim
Singapur Döviz Rezervleri (Singapore Foreign Exchange Reserves)
|Düşük
|$391.267 B
|$386.608 B
|
$397.336 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|$385.398 B
|
$391.267 B
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Singapur Döviz Rezervleri, Singapur Merkez Bankası tarafından tutulan veya kontrol edilen toplam altın miktarını yansıtmaktadır. Ülkenin doğal kaynakları veya diğer maddi varlıkları bulunmadığından, finansal rezervler stratejik olarak önemlidir. Gösterge aylık olarak yayınlanmaktadır. Beklenenden daha yüksek değerlerin Singapur doları fiyatları üzerinde olumlu bir etkisi olabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Singapur Döviz Rezervleri (Singapore Foreign Exchange Reserves)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
