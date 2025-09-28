TakvimBölümler

S&P Global Singapur Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Singapore Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
Singapur
SGD, Singapur doları
Kaynak:
S&P Global
Sektör:
İş
Düşük 51.2
52.7
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
51.2
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Markit Singapur PMI, imalat ve hizmet sektörlerindeki özel şirketlerin çalışma koşullarındaki değişikliklere ilişkin aylık özet rapordur. Satın almalar şirketin üretim faaliyetlerinden önce geldiğinden, satın alma yöneticileri genellikle diğer şirket çalışanlarından önce piyasa koşullarındaki değişiklikleri izleyebilir.

PMI, analistler tarafından yakından izlenen en popüler endekslerden biridir. Üretim ve enflasyonun öncü göstergesi olarak yorumlanır. Endeksteki artış, piyasa koşullarındaki olumlu değişikliklerin göstergesidir ve Singapur doları için olumlu olarak görülebilir.

"S&P Global Singapur Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Singapore Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
51.2
52.7
Tem 2025
52.7
51.0
Haz 2025
51.0
51.5
May 2025
51.5
52.8
Nis 2025
52.8
52.7
Mar 2025
52.7
51.0
Şub 2025
51.0
49.9
Oca 2025
49.9
51.5
Ara 2024
51.5
53.9
Kas 2024
53.9
55.5
Eki 2024
55.5
56.6
Eyl 2024
56.6
57.6
Ağu 2024
57.6
57.2
Tem 2024
57.2
55.2
Haz 2024
55.2
54.2
May 2024
54.2
52.6
Nis 2024
52.6
55.7
Mar 2024
55.7
56.8
Şub 2024
56.8
54.7
Oca 2024
54.7
55.7
Ara 2023
55.7
55.8
Kas 2023
55.8
53.7
Eki 2023
53.7
54.2
Eyl 2023
54.2
53.6
Ağu 2023
53.6
51.3
Tem 2023
51.3
54.1
Haz 2023
54.1
54.5
May 2023
54.5
55.3
Nis 2023
55.3
52.6
Mar 2023
52.6
49.6
Şub 2023
49.6
51.2
Oca 2023
51.2
49.1
Ara 2022
49.1
56.2
Kas 2022
56.2
57.7
Eki 2022
57.7
57.5
Eyl 2022
57.5
56.0
Ağu 2022
56.0
58.0
Tem 2022
58.0
57.5
Haz 2022
57.5
59.4
May 2022
59.4
56.7
Nis 2022
56.7
52.9
Mar 2022
52.9
52.5
Şub 2022
52.5
54.4
Oca 2022
54.4
55.1
Ara 2021
55.1
52.0
Kas 2021
52.0
52.3
Eki 2021
52.3
53.8
Eyl 2021
53.8
52.1
Ağu 2021
52.1
56.7
Tem 2021
56.7
50.1
12
