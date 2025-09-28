Ekonomik Takvim
S&P Global Singapur Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Singapore Purchasing Managers Index (PMI))
|Düşük
|51.2
|
52.7
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
51.2
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Markit Singapur PMI, imalat ve hizmet sektörlerindeki özel şirketlerin çalışma koşullarındaki değişikliklere ilişkin aylık özet rapordur. Satın almalar şirketin üretim faaliyetlerinden önce geldiğinden, satın alma yöneticileri genellikle diğer şirket çalışanlarından önce piyasa koşullarındaki değişiklikleri izleyebilir.
PMI, analistler tarafından yakından izlenen en popüler endekslerden biridir. Üretim ve enflasyonun öncü göstergesi olarak yorumlanır. Endeksteki artış, piyasa koşullarındaki olumlu değişikliklerin göstergesidir ve Singapur doları için olumlu olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
"S&P Global Singapur Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Singapore Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın