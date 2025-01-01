- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
Bellekteki bir dizge için belirtilen boyutta bir tampon ayırır.
|
bool StringReserve(
Parametreler
string_var
[in][out] Tampon boyutunu değiştirmek istediğiniz dizge.
new_capacity
[in] Bir dizge için gerekli tampon boyutu. Eğer new_capacity boyutu dizge uzunluğundan küçükse, geçerli tamponun boyutu değişmez.
Geri dönüş değeri
Eğer yürütme başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.
Not
Genel olarak, dizge boyutu dizge depolamak için kullanılan tamponun boyutuna eşit değildir. Bir dizge oluştururken, uygun tampon genellikle bir kenar boşluğuyla ayrılır. StringReserve() fonksiyonu, tampon boyutunu yönetmeyi sağlar ve gelecekteki işlemler için en uygun boyutu belirtir.
StringInit() fonksiyonunun aksine, StringReserve() fonksiyonu dizge içeriğini değiştirmez ve bu içeriği karakterlerle doldurmaz.
Örnek:
|
void OnStart()
Ayrıca bakınız
