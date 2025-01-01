DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıDizgi FonksiyonlarıStringSetLength 

StringSetLength

Bir dizge için belirtilen bir uzunluk (karakter olarak) ayarlar.

bool  StringSetLength(
   string&    string_var,      // dizge
   uint       new_length       // yeni dizge uzunluğu
   );

Parametreler

string_var

[in][out]  Karakter cinsinden yeni bir uzunluk belirlemek istediğiniz dizge.

new_capacity

[in]  Karakter cinsinden gerekli dizge uzunluğu. Eğer new_length, geçerli boyuttan küçükse, fazla karakterler atılır.

Geri dönüş değeri

Eğer yürütme başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.

Not

StringSetLength() fonksiyonu bir dizge için ayrılan tampon boyutunu değiştirmez.

Örnek:

void OnStart()
  {
//--- dizgeyi tanımla
   string text="123456789012345";
   
//--- günlükte dizgeyi ve uzunluğunu görüntüle
   PrintFormat("Before StringSetLength() the string '%s' has a size of %d characters"textStringLen(text));
   
//--- dizge büyüklüğünü 10 karaktere düşür
   StringSetLength(text10);
   
//--- StringSetLength() işlemi nedeniyle değiştirilen dizgeyi ve yeni uzunluğunu günlükte görüntüle
   PrintFormat("After StringSetLength() the string is now '%s', and has a size of %d characters"textStringLen(text));
   
  /*
  Sonuç
   Before StringSetLength() the string '123456789012345has a size of 15 characters
   After StringSetLength() the string is now '1234567890', and has a size of 10 characters
  */
  }

Ayrıca bakınız

StringLen, StringBufferLen, StringReserve StringInit, StringSetCharacter