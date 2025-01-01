- StringAdd
StringSetLength
Bir dizge için belirtilen bir uzunluk (karakter olarak) ayarlar.
bool StringSetLength(
Parametreler
string_var
[in][out] Karakter cinsinden yeni bir uzunluk belirlemek istediğiniz dizge.
new_capacity
[in] Karakter cinsinden gerekli dizge uzunluğu. Eğer new_length, geçerli boyuttan küçükse, fazla karakterler atılır.
Geri dönüş değeri
Eğer yürütme başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.
Not
StringSetLength() fonksiyonu bir dizge için ayrılan tampon boyutunu değiştirmez.
Örnek:
void OnStart()
