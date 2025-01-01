StringSetLength

Bir dizge için belirtilen bir uzunluk (karakter olarak) ayarlar.

bool StringSetLength(

string& string_var,

uint new_length

);

Parametreler

string_var

[in][out] Karakter cinsinden yeni bir uzunluk belirlemek istediğiniz dizge.

new_capacity

[in] Karakter cinsinden gerekli dizge uzunluğu. Eğer new_length, geçerli boyuttan küçükse, fazla karakterler atılır.

Geri dönüş değeri

Eğer yürütme başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.

Not

StringSetLength() fonksiyonu bir dizge için ayrılan tampon boyutunu değiştirmez.

Örnek:

void OnStart()

{

//--- dizgeyi tanımla

string text="123456789012345";



//--- günlükte dizgeyi ve uzunluğunu görüntüle

PrintFormat("Before StringSetLength() the string '%s' has a size of %d characters", text, StringLen(text));



//--- dizge büyüklüğünü 10 karaktere düşür

StringSetLength(text, 10);



//--- StringSetLength() işlemi nedeniyle değiştirilen dizgeyi ve yeni uzunluğunu günlükte görüntüle

PrintFormat("After StringSetLength() the string is now '%s', and has a size of %d characters", text, StringLen(text));



/*

Sonuç

Before StringSetLength() the string '123456789012345' has a size of 15 characters

After StringSetLength() the string is now '1234567890', and has a size of 10 characters

*/

}

Ayrıca bakınız

StringLen, StringBufferLen, StringReserve StringInit, StringSetCharacter