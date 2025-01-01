Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCHistoryOrderInfoTicket TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex Ticket (Método Get) Obtiene el ticket de la orden. ulong Ticket() const Valor devuelto Ticket de la orden. Ticket (Método Set) Selecciona la orden para poder trabajar con ella posteriormente. void Ticket( ulong ticket // ticket de la orden ) Parámetros ticket [in] Ticket de la orden. InfoString SelectByIndex