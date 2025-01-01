DocumentaciónSecciones
Ticket (Método Get)

Obtiene el ticket de la orden.

ulong  Ticket() const 

Valor devuelto

Ticket de la orden.

Ticket (Método Set)

Selecciona la orden para poder trabajar con ella posteriormente.

void  Ticket(
   ulong  ticket      // ticket de la orden
   )

Parámetros

ticket

[in]  Ticket de la orden.