거래 작업에 필요한 마진 금액을 가져오기.

double  MarginCheck(
   const string        symbol,              // 기호
   ENUM_ORDER_TYPE     trade_operation,     // 주문 유형 (ORDER_TYPE_BUY 또는 ORDER_TYPE_SELL)
   double              volume,              // 볼륨
   double              price                // 가격
   ) const

매개변수

Symbol

[in]  거래 작업의 기호.

trade_operation

[in] ENUM_ORDER_TYPE 열거에서의 거래 작업 유형.

볼륨

[in]  거래 작업 볼륨.

가격

[in]  거래 작업 가격.

값 반환

거래 작업에 필요한 마진 금액