Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCAccountInfoMarginCheck 

MarginCheck

Erhält die für den Handel erforderliche Margin-Größe.

double  MarginCheck(
   const string        symbol,              // Symbol
   ENUM_ORDER_TYPE     trade_operation,     // Ordertyp (ORDER_TYPE_BUY oder ORDER_TYPE_SELL)
   double              volume,              // Volumen
   double              price                // Preis
   ) const

Parameter

symbol

[in]  Das Symbol, für das Sie eine Transaktion führen möchten.

trade_operation

[in]  Typ der Handelsoperation aus der Enumeration ENUM_ORDER_TYPE.

volume

[in]  Volumen der Handelsoperation.

price

[in]  Preis der Handelsoperation.

Rückgabewert

Die für den Handel erforderliche Margin-Größe.