GetData

Zaman-serisinin elemanını indis kullanarak alır.

int  GetData(
   int  index      // indis
   ) const

Parametreler

index

[in]  İstenen elemanın indisi.

Dönüş değeri

Zaman-serisi elemanı veya 0.

GetData

Belirtilen başlangıç konumuna ve istenilen veri miktarına göre zaman-serisinden veri alır.

int  GetData(
   int   start_pos,     // başlangıç konumu
   int   count,         // alınacak elemanların sayısı
   int&  buffer         // hedef dizi
   ) const

Parametreler

start_pos

[in]  Zaman-serisinin başlangıç konumu.

count

[in]  İhtiyaç duyulan eleman sayısı.

buffer

[in]  Hedef veri dizisinin referansı.

Dönüş değeri

Başarılıysa >=0, hata durumunda -1 değerlerine dönüş yapar.

GetData

Belirtilen başlangıç zamanına ve istenilen veri miktarına göre zaman-serisinden veri alır.

int  GetData(
   datetime  start_time,     // başlangıç zamanı
   int       count,          // eleman sayısı
   int&      buffer          // hedef dizi
   ) const

Parametreler

start_time

[in]  Başlangıç zamanı.

count

[in]  İhtiyaç duyulan eleman sayısı.

buffer

[in]  Hedef veri dizisinin referansı.

Dönüş değeri

Başarılıysa >=0, hata durumunda -1 değerlerine dönüş yapar.

GetData

Belirtilen başlangıç ve bitiş zamanlarına göre zaman-serisinden veri alır.

int  GetData(
   datetime  start_time,     // başlangıç zamanı
   datetime  stop_time,      // bitiş zamanı
   int&      buffer          // hedef dizi
   ) const

Parametreler

start_time

[in]  Başlangıç zamanı.

stop_time

[in]  Bitiş zamanı.

buffer

[in]  Hedef veri dizisinin referansı

Dönüş değeri

Başarılıysa >=0, hata durumunda -1 değerlerine dönüş yapar.