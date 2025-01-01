DokümantasyonBölümler
Minimum

Belirtilen dizi parçasındaki en küçük elemanın indisini alır.

int  Minimum(
   int  start,     // başlangıç indisi
   int  count      // işlenecek elemanların sayısı
   ) const

Parametreler

start

[in]  Dizideki başlangıç konumunun indisi.

count

[in]  İşlenecek elemanların sayısı.

Dönüş değeri

Belirtilen dizi parçasındaki en küçük elemanın indisi.