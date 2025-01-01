CDoubleBuffer
CDoubleBuffer 类用于简便地访问双精度型缓存区数据。
描述
CDoubleBuffer 类可供简便地访问双精度型缓存区数据。
声明
class CDoubleBuffer: public CArrayDouble
标称库文件
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
继承体系
CDoubleBuffer
直接分支
CCloseBuffer, CHighBuffer, CIndicatorBuffer, CLowBuffer, COpenBuffer
类方法
属性
设置缓存区大小
设置
设置品名和周期
数据访问方法
获取缓存区数据
数据更新方法
|
virtual Refresh
更新缓存区
virtual RefreshCurrent
更新当前值
方法继承自类 CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
方法继承自类 CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
方法继承自类 CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear