MQL5参考标准程序库指标基准类CDoubleBuffer 

CDoubleBuffer

CDoubleBuffer 类用于简便地访问双精度型缓存区数据。

描述

CDoubleBuffer 类可供简便地访问双精度型缓存区数据。

声明

   class CDoubleBuffer: public CArrayDouble

标称库文件

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

继承体系

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

              CDoubleBuffer

直接分支

CCloseBuffer, CHighBuffer, CIndicatorBuffer, CLowBuffer, COpenBuffer

类方法

属性

 

Size

设置缓存区大小

设置

 

SetSymbolPeriod

设置品名和周期

数据访问方法

 

At

获取缓存区数据

数据更新方法

 

virtual Refresh

更新缓存区

virtual RefreshCurrent

更新当前值