Sıralı dizi içinde, belirtilen örnekten daha büyük olan bir eleman arar.

int  SearchGreat(
   double  element      // örnek
   ) const

Parametreler

element

[in] dizi içinde aranacak örnek eleman.

Dönüş Değeri

Başarı durumunda bulunan elemanın konumu, eleman bulunamazsa -1.

Örnek:

//--- CArrayDouble::SearchGreat(double) için bir örnek
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- diziye eleman ekle
   //--- . . .
   //--- diziyi sırala
   array.Sort();
   //--- eleman ara
   if(array.SearchGreat(100.0)!=-1) printf("Eleman bulundu");
   else                             printf("Eleman bulunamadı");
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }