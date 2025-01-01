- Delta
- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- Minimum
- Maximum
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Shift
Dizi içindeki bir elemanı belirtilen konuma kaydırır.
|
bool Shift(
Parametreler
pos
[in] Kaydırılacak dizi elemanının konumu
shift
[in] Kaydırma değeri (pozitif veya negatif).
Dönüş Değeri
Başarılı ise 'true', eleman kaydırılamadıysa 'false'.
Örnek:
|
//--- CArrayDouble::Shift(int,int) için bir örnek