CDoubleBuffer

CDoubleBuffer は double 型のデータバッファへの簡易化されたアクセスを可能にするクラスです。

説明

CDoubleBuffer クラスは double 型のデータへのアクセスを提供します。

宣言

  class CDoubleBuffer: public CArrayDouble

タイトル

  #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

継承階層

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

              CDoubleBuffer

直接子孫

CCloseBuffer, CHighBuffer, CIndicatorBuffer, CLowBuffer, COpenBuffer

クラスメソッド

属性

 

Size

バッファサイズを設定します。

設定

 

SetSymbolPeriod

銘柄と期間を設定します。

データアクセスメソッド

 

At

バッファ要素を取得します。

データ更新メソッド

 

virtual Refresh

バッファを更新します。

virtual RefreshCurrent

現在値を更新します。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

クラスから継承されたメソッド CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

クラスから継承されたメソッド CArrayDouble

Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear