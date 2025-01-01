CDoubleBuffer
CDoubleBuffer は double 型のデータバッファへの簡易化されたアクセスを可能にするクラスです。
説明
CDoubleBuffer クラスは double 型のデータへのアクセスを提供します。
宣言
class CDoubleBuffer: public CArrayDouble
タイトル
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
継承階層
CDoubleBuffer
直接子孫
CCloseBuffer, CHighBuffer, CIndicatorBuffer, CLowBuffer, COpenBuffer
クラスメソッド
属性
バッファサイズを設定します。
設定
銘柄と期間を設定します。
データアクセスメソッド
バッファ要素を取得します。
データ更新メソッド
virtual Refresh
バッファを更新します。
virtual RefreshCurrent
現在値を更新します。
クラスから継承されたメソッド CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
クラスから継承されたメソッド CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
クラスから継承されたメソッド CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear