//--- CArrayDouble::SearchLast(double) örneği

#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayDouble *array=new CArrayDouble;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Nesne oluşturma hatası");

return;

}

//--- diziye eleman ekle

//--- . . .

//--- diziyi sırala

array.Sort();

//--- eleman ara

if(array.SearchLast(100.0)!=-1) printf("Eleman bulundu");

else printf("Eleman bulunamadı");

//--- diziyi sil

delete array;

}