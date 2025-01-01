Resize

Dizi için daha küçük bir boyut ayarlar.

bool Resize(

int size

)

Parametreler

size

[in] Yeni dizi boyutu.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', boyut değeri sıfır veya daha küçük bir sayıyla ayarlanmaya çalışılmışsa 'false'.

Not

Dizi boyutunun değiştirilmesi belleğin etkin kullanımını sağlar. sağ taraftaki gereksiz elemanlar kaybedilir. Bellek bölünmesini azaltmak için, daha önce Step (int) yöntemi ile ayarlanmış olan büyüklük değerini azaltın (varsayılan değer 16).

Örnek: