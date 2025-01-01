DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneVeri ToplamaCArrayDoubleSearchLess 

SearchLess

Sıralı dizi içinde, belirtilen örnekten daha küçük olan bir eleman arar.

int  SearchLess(
   double  element      // örnek
   ) const

Parametreler

element

[in] dizi içinde aranacak örnek eleman.

Dönüş Değeri

Başarı durumunda bulunan elemanın konumu, eleman bulunamazsa -1.

Örnek:

//--- CArrayDouble:: SearchLess(double) için bir örnek
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- diziye eleman ekle
   //--- . . .
   //--- diziyi sırala
   array.Sort();
   //--- eleman ara
   if(array.SearchLess(100.0)!=-1) printf("Eleman bulundu");
   else                            printf("Eleman bulunamadı");
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }