Delta

Karşılaştırma toleransını ayarlar.

void Delta(

double delta

)

Parametreler

delta

[in] Yeni karşılaştırma toleransı değeri.

Dönüş Değeri

No

Not

Arama için kabul edilebilecek tolerans değerini ayarlar. Değerlerin mutlak farkı bu toleranstan büyük olmadıkça değerler eşit kabul edilir. Varsayılan tolerans değeri 0.0 olarak ayarlanmıştır.

Örnek: