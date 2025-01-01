DokümantasyonBölümler
Karşılaştırma toleransını ayarlar.

void  Delta(
   double  delta      // Tolerans
   )

Parametreler

delta

[in]  Yeni karşılaştırma toleransı değeri.

Dönüş Değeri

No

Not

Arama için kabul edilebilecek tolerans değerini ayarlar. Değerlerin mutlak farkı bu toleranstan büyük olmadıkça değerler eşit kabul edilir. Varsayılan tolerans değeri 0.0 olarak ayarlanmıştır.

Örnek:

//--- CArrayDouble::Delta(double) örneği
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- karşılaştırma toleransını ayarla
   array.Delta(0.001);
   //--- diziyi kullan
   //--- . . .
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }