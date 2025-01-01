//--- CArrayDouble::AssignArray(const double &[]) örneği

#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>

//---

double src[];

//---

void OnStart()

{

CArrayDouble *array=new CArrayDouble;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Nesne oluşturma hatası");

return;

}

//--- başka bir dizi ata

if(!array.AssignArray(src))

{

printf("Dizi atama hatası");

delete array;

return;

}

//--- diziyi kullan

//--- . . .

//--- diziyi sil

delete array;

}