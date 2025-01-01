CDoubleBuffer
CDoubleBuffer는 더블 타입의 데이터 버퍼에 대한 단순화된 접근을 위한 기본 클래스입니다.
Description
CDoubleBuffer 클래스는 double 타입의 버퍼 데이터에 대한 단순한 접근을 제공합니다.
Declaration
|
class CDoubleBuffer: public CArrayDouble
Title
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
|
상속 계층
CDoubleBuffer
직계 종속
CCloseBuffer, CHighBuffer, CIndicatorBuffer, CLowBuffer, COpenBuffer
그룹별 클래스 메서드
|
Attributes
|
|
버퍼 사이즈 설정
|
Settings
|
|
심볼 및 주기 설정
|
데이터 액세스
|
|
버퍼 요소 가져오기
|
데이타 업데이트
|
|
virtual Refresh
|
버퍼 업데이트
|
virtual RefreshCurrent
|
현재 값 업데이트
|
클래스 CObject에서 상속된 메서드
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
클래스 CArray에서 상속된 메서드
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
CArrayDouble 클래스에서 상속된 메서드
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear