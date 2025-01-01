문서화섹션
CDoubleBuffer

CDoubleBuffer는 더블 타입의 데이터 버퍼에 대한 단순화된 접근을 위한 기본 클래스입니다.

Description

CDoubleBuffer 클래스는 double 타입의 버퍼 데이터에 대한 단순한 접근을 제공합니다.

Declaration

   class CDoubleBuffer: public CArrayDouble

Title

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

상속 계층

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

              CDoubleBuffer

직계 종속

CCloseBuffer, CHighBuffer, CIndicatorBuffer, CLowBuffer, COpenBuffer

그룹별 클래스 메서드

Attributes

 

Size

버퍼 사이즈 설정

Settings

 

SetSymbolPeriod

심볼 및 주기 설정

데이터 액세스

 

At

버퍼 요소 가져오기

데이타 업데이트

 

virtual Refresh

버퍼 업데이트

virtual RefreshCurrent

현재 값 업데이트

클래스 CObject에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Compare

클래스 CArray에서 상속된 메서드

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

CArrayDouble 클래스에서 상속된 메서드

Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear