HistogramWidth (Metodo Get)

Restituisce la larghezza delle colonne durante il disegno utilizzando un istogramma.

int  HistogramWidth()

Valore di ritorno

La larghezza della colonna in pixel.

HistogramWidth (Metodo Set)

Imposta la larghezza delle colonne durante il disegno utilizzando un istogramma.

void  HistogramWidth(
   const int  width      // larghezza colonna
   )

Parametri

width

[in] Larghezza della colonna in pixel.