MQL5 リファレンス標準ライブラリ科学的チャートCCurveHistogramWidth
- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesEndStyle
- LinesWidth
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
HistogramWidth （Getメソッド）
ヒストグラムを使用してプロットするときの列の幅を返します。
int HistogramWidth()
戻り値
ピクセル単位での列の幅。
HistogramWidth （Setメソッド）
ヒストグラムを使用してプロットするときの列の幅を設定します。
void HistogramWidth(
パラメータ
width
[in] ピクセル単位での列の幅。