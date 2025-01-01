ドキュメントセクション
HistogramWidth （Getメソッド）

ヒストグラムを使用してプロットするときの列の幅を返します。

int  HistogramWidth()

戻り値

ピクセル単位での列の幅。

HistogramWidth （Setメソッド）

ヒストグラムを使用してプロットするときの列の幅を設定します。

void  HistogramWidth(
  const int  width      // 列の幅
  )

パラメータ

width

[in]  ピクセル単位での列の幅。