DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneVeri ToplamaCArrayStringType 

Type

Dizinin tip tanımlayıcısını alır.

virtual int  Type() const

Dönüş Değeri

Dizinin tip tanımlayıcısı (CArrayString için 89).

Örnek:

//--- CArrayString::Type() için bir örnek
#include <Arrays\ArrayString.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayString *array=new CArrayString;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- dizi tipini al
   int type=array.Type();
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }