Veri Yapıları

Bu bölüm, çeşitli veri yapıları (diziler, bağlı listeler, vb.) ile çalışmanın teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için gereken açıklamaları içermektedir.

Veri yapısı sınıflarının kullanımı çeşitli biçimlerdeki veri depoları (kompozit veri yapıları da dahil) oluştururken zaman kazandırır.

Veri setleri için geliştirilmiş MQL5 Standart Kütüphanesi bileşenleri terminalin çalışma dizininde Include\Arrays klasöründe yer alır.

Veri dizileri

Dinamik veri dizileri için geliştirilen sınıfların kullanımı çeşitli biçimlerdeki veri depolarının oluşturulması sırasında zaman kazandıracaktır.

