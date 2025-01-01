- CArray
Veri Yapıları
Bu bölüm, çeşitli veri yapıları (diziler, bağlı listeler, vb.) ile çalışmanın teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için gereken açıklamaları içermektedir.
Veri yapısı sınıflarının kullanımı çeşitli biçimlerdeki veri depoları (kompozit veri yapıları da dahil) oluştururken zaman kazandırır.
Veri setleri için geliştirilmiş MQL5 Standart Kütüphanesi bileşenleri terminalin çalışma dizininde Include\Arrays klasöründe yer alır.
Veri dizileri
Dinamik veri dizileri için geliştirilen sınıfların kullanımı çeşitli biçimlerdeki veri depolarının oluşturulması sırasında zaman kazandıracaktır.
Veri dizileri için geliştirilen MQL5 Standart Kütüphanesi bileşenleri terminalin çalışma dizininde Include\Arrays klasöründe yer alır.
|
Sınıf
|
Açıklama
|
Dinamik veri dizisi için temel sınıf
|
char veya uchar tipli değişkenler için dinamik dizi sınıfı
|
short veya ushort tipli değişkenler için dinamik dizi sınıfı
|
int veya uint tipli değişkenler için dinamik dizi sınıfı
|
long veya ulong tipli değişkenler için dinamik dizi sınıfı
|
float tipli değişkenler için dinamik dizi sınıfı
|
double tipli değişkenler için dinamik dizi sınıfı
|
string tipli değişkenler için dinamik dizi sınıfı
|
Dinamik işaretçi dizisi CObject
|
CObject sınıfının ve türevlerinin örneklerinden oluşan bir liste ile çalışabilme imkanı sağlar
|
CTree ikili ağaç ağları ile çalışabilme imkanı sağlar
|
CTreeNode sınıfının ve türevlerinin örneklerinden oluşan ikili ağaç ile çalışabilme olanağı sağlar