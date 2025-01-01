DokümantasyonBölümler
Bu bölüm, çeşitli veri yapıları (diziler, bağlı listeler, vb.) ile çalışmanın teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için gereken açıklamaları içermektedir.

Veri yapısı sınıflarının kullanımı çeşitli biçimlerdeki veri depoları (kompozit veri yapıları da dahil) oluştururken zaman kazandırır.

Veri setleri için geliştirilmiş MQL5 Standart Kütüphanesi bileşenleri terminalin çalışma dizininde Include\Arrays klasöründe yer alır.

Veri dizileri

Sınıf

Açıklama

CArray

Dinamik veri dizisi için temel sınıf

CArrayChar

char veya uchar tipli değişkenler için dinamik dizi sınıfı

CArrayShort

short veya ushort tipli değişkenler için dinamik dizi sınıfı

CArrayInt

int veya uint tipli değişkenler için dinamik dizi sınıfı

CArrayLong

long veya ulong tipli değişkenler için dinamik dizi sınıfı

CArrayFloat

float tipli değişkenler için dinamik dizi sınıfı

CArrayDouble

double tipli değişkenler için dinamik dizi sınıfı

CArrayString

string tipli değişkenler için dinamik dizi sınıfı

CArrayObj

Dinamik işaretçi dizisi CObject

CList

CObject sınıfının ve türevlerinin örneklerinden oluşan bir liste ile çalışabilme imkanı sağlar

CTreeNode

CTree ikili ağaç ağları ile çalışabilme imkanı sağlar

CTree

CTreeNode sınıfının ve türevlerinin örneklerinden oluşan ikili ağaç ile çalışabilme olanağı sağlar