- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
RenderBegin
Prepara un contesto grafico per il rendering di un nuovo frame.
|
virtual bool RenderBegin(
Parametri
flags
[in] Combinazione di flag che imposta la modalità di rendering. Valori possibili:
DX_CLEAR_COLOR - cancella il buffer dell'immagine usandocolore di sfondo.
DX_CLEAR_DEPTH - cancella il buffer di profondità.
background_color=0
[in] colore di sfondo della scena 3D.
Valore di Ritorno
true - in caso di successo, false - se non è stato possibile aggiornare gli input dello shader.