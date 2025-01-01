DocumentazioneSezioni
RenderBegin

Prepara un contesto grafico per il rendering di un nuovo frame.

virtual bool  RenderBegin(
   uint  flags,                  // combinazione di flags
   uint  background_color=0      // colore di sfondo
   );

Parametri

flags

[in] Combinazione di flag che imposta la modalità di rendering. Valori possibili:
DX_CLEAR_COLOR - cancella il buffer dell'immagine usandocolore di sfondo.
DX_CLEAR_DEPTH - cancella il buffer di profondità.

background_color=0

[in] colore di sfondo della scena 3D.

Valore di Ritorno

true - in caso di successo, false - se non è stato possibile aggiornare gli input dello shader.