- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
RenderBegin
Bereitet einen grafischen Kontext für das Rendern eines neuen Rahmens vor.
|
virtual bool RenderBegin(
Parameter
flags
[in] Kombination der Flags, um die Render-Methode festzulegen. Mögliche Werte:
DX_CLEAR_COLOR – löschen des Bildpuffers mittels background_color.
DX_CLEAR_DEPTH – löschen des Tiefen-Puffers.
background_color=0
[in] Hintergrundfarbe der 3D-Szene.
Rückgabewert
true – bei Erfolg, false - wenn das Aktualisieren der Shader-Eingaben fehlgeschlagen ist.