RenderBegin

Bereitet einen grafischen Kontext für das Rendern eines neuen Rahmens vor.

virtual bool  RenderBegin(
   uint  flags,                  // Kombination der Flags
   uint  background_color=0      // Hintergrundfarbe
   );

Parameter

flags

[in]   Kombination der Flags, um die Render-Methode festzulegen. Mögliche Werte:
DX_CLEAR_COLOR – löschen des Bildpuffers mittels background_color.
DX_CLEAR_DEPTH – löschen des Tiefen-Puffers.

background_color=0

[in]  Hintergrundfarbe der 3D-Szene.

Rückgabewert

true – bei Erfolg, false - wenn das Aktualisieren der Shader-Eingaben fehlgeschlagen ist.