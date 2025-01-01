RenderBegin

Bereitet einen grafischen Kontext für das Rendern eines neuen Rahmens vor.

virtual bool RenderBegin(

uint flags,

uint background_color=0

);

Parameter

flags

[in] Kombination der Flags, um die Render-Methode festzulegen. Mögliche Werte:

DX_CLEAR_COLOR – löschen des Bildpuffers mittels background_color.

DX_CLEAR_DEPTH – löschen des Tiefen-Puffers.

background_color=0

[in] Hintergrundfarbe der 3D-Szene.

Rückgabewert

true – bei Erfolg, false - wenn das Aktualisieren der Shader-Eingaben fehlgeschlagen ist.