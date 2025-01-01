MQL5 リファレンス標準ライブラリ3DグラフィックスCCanvas3DRenderBegin
- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
RenderBegin
새 프레임을 렌더링하기 위한 그래픽 컨텍스트를 준비합니다.
virtual bool RenderBegin(
매개변수
flags
[in] 렌더링 모드를 설정하는 플래그 조합입니다. 가능한 값:
DX_CLEAR_COLOR – background_color를 사용하여 이미지 버퍼를 지우기.
DX_CLEAR_DEPTH – 깊이 버퍼 지우기.
background_color=0
[in] 3D 장면 배경 색.
값 반환
셰이더 입력을 업데이트하는데 성공하면 true, 실패하면 false.