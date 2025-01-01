문서화섹션
새 프레임을 렌더링하기 위한 그래픽 컨텍스트를 준비합니다.

virtual bool  RenderBegin(
   uint  flags,                  // 플래그 조합
   uint  background_color=0      // 배경 색상
   );

매개변수

flags

[in]   렌더링 모드를 설정하는 플래그 조합입니다. 가능한 값:
DX_CLEAR_COLOR – background_color를 사용하여 이미지 버퍼를 지우기.
DX_CLEAR_DEPTH – 깊이 버퍼 지우기.

background_color=0

[in]  3D 장면 배경 색.

값 반환

셰이더 입력을 업데이트하는데 성공하면 true, 실패하면 false.