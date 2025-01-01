DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques 3DCCanvas3DRenderBegin 

RenderBegin

Prépare un contexte graphique pour effectuer le rendu d'un nouveau cadre.

virtual bool  RenderBegin(
   uint  flags,                  // combinaison de flags
   uint  background_color=0      //couleur d'arrière plan
   );

Paramètres

flags

[in]   Combinaison de flags définissant le mode de rendu. Valeurs possibles :
DX_CLEAR_COLOR — efface le buffer d'image en utilisant background_color.
DX_CLEAR_DEPTH — efface le buffer de profondeur.

background_color=0

[in]  Couleur d'arrière plan de la scène 3D.

Valeur de Retour

true — en cas de succès, false — en cas d'échec de la mise à jour des entrées du shader.