Валюты / MTAL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MTAL: Metals Acquisition Limited
12.20 USD 0.01 (0.08%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MTAL за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.19, а максимальная — 12.21.
Следите за динамикой Metals Acquisition Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MTAL
- Gold eases from record peak; all eyes on US jobs data
- Gold races to all-time high above $3,500 on US rate cut prospects
- Gold futures climb to fresh record after report of US tariff move
- Euro, US stock index futures climb after US-EU trade deal
- Euro gains as investors cautiously welcome US-EU trade deal
- Investors eye possible US-Europe trade deal as deadline looms
- MAC Copper Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MTAL)
- MAC Copper Limited (MTAL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- This ASML Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Bumble (NASDAQ:BMBL), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- BMO Capital cuts MAC Cooper stock rating, raises price target
- A Major Lender's Bridge On The Way To Harmony Gold's Acquisition Of MAC Copper
- OR Royalties Stock: A Solid Buy-The-Dip Candidate (NYSE:OR)
- Dow Surges Over 600 Points; US Durable Goods Orders Fall in April - MAC Copper (NYSE:MTAL), E2open Parent Holdings (NYSE:ETWO)
- What's Going On With Harmony Gold And MAC Copper Stock Today? - Harmony Gold Mining Co (NYSE:HMY), MAC Copper (NYSE:MTAL)
- MAC Copper, ATS, Pony AI And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - ATS (NYSE:ATS), C3.ai (NYSE:AI)
- Harmony Gold to acquire MAC Copper for $1.03 billion
- South Africa’s Harmony Gold to acquire Australia’s Mac Copper for $1 bln
- Gold falls as easing US-China trade tensions weaken safe-haven demand
- European first-quarter corporate profits seen rising 1.9%, up from last week's estimate
- Who is He Lifeng, China's trade tsar in the limelight for US tariff talks?
- Gold slips on US-China trade talk hopes; traders eye Fed policy
- US, Chinese officials to hold ice-breaker meeting in Geneva on Saturday
- Gold hits two-week high on safe-haven demand; Fed decision looms
- Annual gold price forecast tops $3,000 for first time: Reuters poll
Дневной диапазон
12.19 12.21
Годовой диапазон
7.69 14.31
- Предыдущее закрытие
- 12.21
- Open
- 12.19
- Bid
- 12.20
- Ask
- 12.50
- Low
- 12.19
- High
- 12.21
- Объем
- 796
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 0.58%
- 6-месячное изменение
- 28.42%
- Годовое изменение
- -12.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.